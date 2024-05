50 Millionen Euro: Das sind die teuersten Uhren der Welt

Uhren sind mehr als nur ein Messgerät für die Zeit. Wer möchte, kann für den Schmuck auch richtig viel Geld ausgeben. Wir verraten die fünf teuersten Modelle der Welt.

Mode oder Protz? Diese Frage stellt sich bei einem Blick auf die teuersten Uhren der Welt. Übersäht mit Diamanten und technischer Raffinesse stehen sie an der Spitze der Haute Holongerie, der hohen Kunst der Uhrmacherei.

Die ersten beiden Plätze führt das Unternehmen Graff Diamonds an. Ganz vorne liegt das Modell "Hallucination" mit einem Wert von 55 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 50 Millionen Euro. 110 Karat sehr seltener Diamanten in verschiedenen Schliffen zieren die Uhr auf einem Platinarmband. Und eben dieser Diamantschliff bestimmt den Preis. Das Design stammt vom Präsidenten des Unternehmens, Laurence Graff.

Auf Platz zwei mit 40 Millionen Dollar, rund 37 Millionen Euro, findet sich das Modell "The Fascination" der Marke. Besetzt ist sie mit mehr als 150 Karat Diamanten und einem 38,13-karätigen Diamanten in der Mitte. Der Clue: Den ringförmigen Diamanten, der um das Ziffernblatt gelegt ist, kann man als Ring tragen.

Patek Phillippe: Spitzenpreis bei Auktion erzielt

In einer ähnlichen Preisklasse spielt die "Grandmaster Chime Ref. 6300A-010" von Patek Phillippe. Spitzenreiter ist sie jedoch in einer anderen Katergorie: Mit der stolzen Summe von 31 Millionen Schweizer Franken, fast 32 Millionen Euro, ist sie die teuerste Uhr, die weltweit bei einer Auktion verkauft wurde. Wer der Käufer der Charity Auktion von Christie's ist, ist allerdings unbekannt.

Für Marie-Antoinette: Uhr für 28 Millionen Euro

Bei diesem Modell wird auch die Historie den Preis hochtreiben, schließlich haben viele Erzählungen und Gerüchte ihre Geschichte geprägt: Ein Geliebter der französischen Königin Marie-Antoinette soll 1872 die Taschenuhr "Marie-Antoinette Grande Complication" beim schweizer Uhrenhersteller Brequet in Auftrag gegeben haben. Leider verstarb die Königin, bevor die Uhr fertiggestellt war. Die Uhr geriet in verschiedene Sammlerhände und wurde 1983 sogar in Jerusalem gestohlen. 2007 entdeckte ein Mitarbeiter des Museums L. A. Mayer for Islamic Art in Jerusalem sie in einer geheimen Kammer wieder. Weltweit erregte dieser Fund Aufmerksamkeit und hatte intensive, historische Untersuchungen zur Folge. Ihr Verkaufswert soll bei 30 Millionen Dollar, etwa 28 Millionen Euro, liegen.

Eine Uhr wie ein Armband für Queen Elisabeth II.

Auch der fünfte Platz kommt aus einem Schweizer Uhrenhaus: "Joaillerie 101 Manchette" von Jaeger-LeCoulture ist rund 26 Millionen Dollar wert, 24 Millionen Euro, und wurde angeblich Queen Elisabeth II. zu ihrem 60. Jubiläum geschenkt. Es soll die kleinste, mechanische Uhr der Welt sein und sieht durch die vielen Diamanten, mit denen sie besetzt ist, eher aus wie ein Armband.