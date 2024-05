Nächste Panne: Boeing landet in Istanbul auf dem Rumpf

Grund sei ein Problem mit dem Fahrwerk der Maschine gewesen, berichtete etwa der staatliche Sender TRT am Mittwoch. Bei der Maschine habe es sich um eine Boeing 763 gehandelt. Es sei niemand verletzt worden.

Auf einem von der Nachrichtenagentur DHA verbreiteten Video war zu sehen, wie die Boeing aufsetzt und dann über Meter über die Landebahn schlittert. Das Cargo-Flugzeug war dem Bericht zufolge in Paris gestartet.

A Boeing 767 cargo plane crash-landed at Istanbul airport with a loose landing gear



The plane belonging to the American postal company Fedex was on a flight from Paris. It landed only at the second attempt and "pecked" its nose into the runway. There were no casualties. pic.twitter.com/d1OsgUrxVq