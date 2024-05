Auf Spielplatz: 22-Jähriger zeigte Kindern Mittelfinger

Bei seiner Festnahme soll der junge Mann noch zwei Polizisten verletzt haben.

Ein 22-Jähriger hat am späten Montagnachmittag in Wien-Mariahilf mehrfach seinen Mittelfinger in Richtung eines gut besuchten Kinderspielplatzes gezeigt und in weiterer Folge zwei Polizisten verletzt.

Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurde eine Streife des Stadtpolizeikommandos Margareten am Montagnachmittag auf den 22-Jährigen im Bereich des Loquaiplatzes in Mariahilf aufmerksam, als er mehrmals seinen Mittelfinger Richtung eines gut besuchten Kinderspielplatzes zeigte. Die Beamten forderten ihn auf, einen Ausweis herzuzeigen und sein Verhalten einzustellen.

Der 22-Jährige behauptete nicht in Richtung der Kinder auf dem Spielplatz gestikuliert zu haben, sondern er habe einen Kontrahenten nach einer verbalen Auseinandersetzung insultieren wollen. Im Zuge der Amtshandlung flüchtete der 22-Jährige plötzlich, doch die Beamten stellten ihn nach einer Verfolgung über mehrere Straßen. Er wurde immer aggressiver und beschimpfte die Beamten, die ihn in eine Polizeiinspektion brachten. Dort wurde er festgenommen, nachdem er trotz weiterer Aufforderungen aufzuhören, weiter aggressiv geblieben war.

Gegen die Festnahme wehrte er sich mit Gewalt. Dabei wurden eine Polizistin und ein männlicher Kollege verletzt. Bei der Vernehmung verweigerte der Mann die Aussage, er blieb in Polizeigewahrsam. Unter anderem hat er eine Anzeige wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und wegen schwerer Körperverletzung zu erwarten.