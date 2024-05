Spektakulärer Pkw-Überschlag mitten in Wien

Lenker offenbar alkoholisiert - Probeführerscheinbesitzer angezeigt

In Folge von überhöhter Geschwindigkeit ist ein 26-Jähriger am Samstag in der Früh auf der Laxenburger Brücke in Wien-Favoriten mit seinem Pkw gegen eine Leitplanke geprallt. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen. Der 26-Jährige und sein 24-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Die Berufsrettung brachte sie in ein Spital. Beim Lenker handelt es sich um einen Probeführerscheinbesitzer. Er soll alkoholisiert gewesen sein, berichtete die Landespolizeidirektion.

© LPD Wien ×

Das Verkehrsunfallkommando Wien übernahm die Unfallerhebungen. Die Berufsfeuerwehr entfernte das Unfallfahrzeug von der Fahrbahn. Der Lenker wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.