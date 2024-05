Mega Projekt: Scheichs bauen futuristischen Flughafen

Dubai ist bekannt für seine Superlativen. Doch nun setzen die Scheichs nochmal eins drauf und bauen den größten internationalen Flughafen der Welt aus.

Bis vor wenigen Jahren war an der Stelle nur Sand. Heute steht mitten in der Wüste der größte internationale Flughafen der Welt. Doch das reicht der Regierung von Dubai nicht: Sie will mehr und plant dafür nun den Ausbau des Al Maktoum International Airport. Fünf Landebahnen und fünf futuristische Terminals mit Palmen und Grünflächen im Inneren sollen errichtet werden.

260 Millionen Reisende sollen nach dem Umbau im Jahr abgefertigt werden können, so die Pläne. 70 Quadratkilometer groß soll der neue Flughafen werden und damit fünf Mal so groß wie der derzeitige Internationale Flughafen Dubais. Al Maktoum soll Platz für 400 Flugzeuge bieten und laut Scheich Rashid Al Maktoum sollen neue Technologien zum Einsatz kommen. 2034 soll der Neubau den Betrieb des alten Flughafen Dubais übernehmen.

Der Plan: Das Zentrum der Welt werden

Doch das Projekt umfasst mehr als den gigantischen Flughafen. Um das Gelände soll eine ganze Stadt errichtet werden, in der bis zu einer Million Menschen leben können, so der Scheich. In einer Gewerbezone sollen sich zudem die weltweit führenden Unternehmen der Logistik- und Luftverkehrsbranche ansiedeln. Es soll ein "neues Projekt für künftige Generationen" werden, so Scheich Rashid Al Maktoum, "das eine kontinuierliche und stabile Entwicklung für unsere Kinder und deren Kinder gewährleistet."

Eine Computeranimation, wie der neue Al Maktoum International Airport im Inneren aussehen soll. © Dubai Press Office/Dubai Airports ×

Der Plan von Scheich Rashid Al Maktoum: Dubai soll der Flughafen, der Hafen, das urbane Zentrum und das neue globale Zentrum der Welt sein. Damit soll er DAS Drehkreuz der Welt werden.