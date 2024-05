Schlager muss auf Wunderheilung für EM hoffen

40 Tage vor dem EM-Auftakt-Kracher gegen Frankreich muss Österreichs Nationalteam auf eine Wunderheilung von Team-Torhüter Alexander Schlager hoffen.

Dienstag Mittag informierte Schlagers Verein Red Bull Salzburg über den Ernst der Lage: Der Torhüter werde nach dem am Montagabend in Innsbruck durchgeführten Eingriff am Meniskus seines linken Knies für einige Zeit ausfallen, heißt es in der Presse-Information. Eine EM-Teilnahme des 28-jährigen Salzburgers sei sehr fraglich. Die Endrunde startet am 14. Juni, Österreich greift am 17. Juni ins Geschehen ein.

Da geht es gegen Frankreich, weitere Gruppe-D-Gegner sind Polen (21. Juni) und die Niederlande (25. Juni). "Für mich hat es momentan oberste Priorität, mich voll und ganz auf die Reha meines Knies zu konzentrieren, die ich bei meinem Club absolvieren werde. Daran werde ich ab sofort und mit aller Kraft arbeiten und versuchen, den Heilungsprozess schnellstmöglich zu absolvieren", sagte Schlager. Davon sei letztlich auch abhängig, ob sich eine EM-Teilnahme noch ausgehe oder nicht.

Schlager-Aus vor Meisterschafts-Finish

Fix ist, dass die Clubsaison vorzeitig zu Ende ist. In den letzten zwei Bundesligapartien in Hartberg und gegen den LASK wird er wohl wie auch schon zuletzt beim bitteren 0:2 in Hütteldorf bei Rapid durch Timo Horn vertreten. Die Salzburger haben als Zweiter mit vier Punkten Rückstand auf Sturm Graz nur noch geringe Chancen auf den Meistertitel und müssen aufpassen, nicht noch vom Dritten, LASK, der nur drei Zähler zurückliegt, überholt zu werden.

Schlager erlitt die Meniskusverletzung beim Aufwärmen im Allianz Stadion am Sonntag und musste deshalb für die Partie passen. Der 15-fache ÖFB-Teamtormann wäre der nächste hochkarätige Ausfall nach jenen von Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic (jeweils Kreuzbandriss). ÖFB-Star David Alaba kämpft sich nach ebenfalls dieser Blessur gerade zurück, das Turnier könnte aber auch für ihn zu früh kommen. Daneben sind mit Philipp Lienhart, Kevin Danso und Maximilian Wöber aktuell auch weitere Abwehrspieler nicht fit.

Auf Nationalteamebene gelten Patrick Pentz, Heinz Lindner, Tobias Lawal und Niklas Hedl als mögliche Schlager-Vertreter. Pentz steht regelmäßig für den dänischen Club Bröndby zwischen den Pfosten, Lindner zuletzt Mitte März für den belgischen Club Union Saint-Gilloise. Insgesamt hat der 33-Jährige in dieser Saison nur fünf Pflichtspiele absolviert. Lawal (23/LASK) und Hedl (23/Rapid) verfügen über wenig internationale Erfahrung.