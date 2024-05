Frenkie zündet für Rangnick Euro-Kerze an

Sport24-Experte Frenkie Schinkels greift ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick 30 Tage vor Auftaktspiel gegen Vizeweltmeister Frankreich bei EM-Kader-Auswahl unter die Arme.

Während Gastgeber Deutschland und ÖFB-Gruppengegner Frankreich und Holland ihren Kader für die EURO (14. Juni bis 14. Juli) bereits präsentierten, werden die Sorgesfalten bei Ralf Rangnick immer tiefer. Am Dienstag (18 Uhr) gibt unser Teamchef seinen Großkader für die letzten Tests gegen Serbien '(4. Juni in Wien) und die Schweiz (8.Juni in St.Gallen) bekannt – das wird jedoch ein echter Kraftakt.

Die Verletztenliste ist nämlich lang und die Ausfälle sind schmerzhaft: Nach Mittelfeld-Motor Xaver Schlager und Stürmer Sasa Kalajdzic (beide Kreuzbandriss) ist seit Donnerstagabend auch das EM-Aus von Kapitän David Alaba besiegelt (siehe S. 5). Sport24-Experte Frenkie Schinkels will helfen und liefert Rangnick „sein“ EURO-Aufgebot.

Tor: Schlager aus bestem Holz geschnitzt

Schinkels: „Im Tor haben wir viele ähnliche Typen. Alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Doch am besten ins Rangnick-System eingefügt hat sich Alex Schlager. Und wenn man seinem Trauzeugen Glauben schenkt, meldet er sich trotz Meniskusverletzung rechtzeitig für die EM fit. Alternativ gibt es noch Patrick Pentz, Heinz Linder und Tobias Lawal.“

Abwehr: Posch ist die ÖFB-Offenbarung

„Kommen wir zum Bollwerk der Mannschaft. Und da muss ich sagen: Wenn sich ein Rangnick erlauben kann, den 100-fachen Teamspieler Aleksandar Dragovic nicht einzuberufen, sagt das schon einiges aus. Die größte Offenbarung ist aber klar Stefan Posch. Auf der rechten Seite ist der Bologna-Profi unschlagbar. In der Innenverteidigung soll Kevin Danso seine Frankreich-Erfahrungen auspacken und Mbappé stoppen, am besten im Duo mit Gernot Trauner. Trauner als Feyenoord-Kapitän – das gewinnt man als Österreicher nicht so einfach in der holländischen Lotterie.Maximilian Wöber soll die linke Seite absichern. “

Mittelfeld: Laimer & Seiwald sind das Maschinen-Duo

„Der Ausfall von Xaver Schlager ist ein großer Verlust, aber mit Konrad Laimer und Nicolas Seiwald haben wir Gottseidank noch zwei Maschinen im Mittelfeld. Dazu kommen noch die fix gesetzten Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer und Flügel Romano Schmid.“

Angriff: Arnautovic mit Joker-Roller

„Österreich ins Viertelfinale knallen werden Tormaschine Michael Gregoritsch, Maximilian Entrup, Andreas Weimann und natürlich unser Rekord-Teamspieler Marko Arnautovic – auch wenn nur in der Joker-Rolle. Übrigens: Rangnick wurde angeblich in letzter Zeit öfter im Stephansdom gesichtet, wo er Kerzen anzündet, damit sich nicht noch mehr Spieler verletzen und die EM zur Horrormeisterschaft wird. Als Unterstützung zünde ich auch paar an.“

Das sind Frenkie's EURO-Helden:

Torhüter Alexander Schlager FC Red Bull Salzburg Patrick Pentz Brøndby IF Tobias Lawal LASK Heinz Lindner Union Berlin Abwehr Stefan Posch FC Bologna Kevin Danso RC Lens Gernot Trauner Feyenoord Rotterdam Maximilian Wöber Borussia Mönchengladbach Philipp Mwene 1. FSV Mainz 05 Flavius Daniliuc FC Red Bull Salzburg Samson Baidoo FC Red Bull Salzburg Leopold Querfeld SK Rapid Wien Mittelfeld Konrad Laimer FC Bayern München Nicolas Seiwald RB Leipzig Christoph Baumgartner RB Leipzig Marcel Sabitzer Borussia Dortmund Patrick Wimmer VfL Wolfsburg Florian Grillitsch TSG 1899 Hoffenheim Florian Kainz 1. FC Köln Alexander Prass SK Sturm Graz Dejan Ljubicic 1. FC Köln Angriff Marko Arnautovic Inter Mailand Michael Gregoritsch SC Freiburg Andreas Weimann West Bromwich Albion Maximilian Entrup TSV Hartberg Manprit Sarkaria SK Sturm Graz

Österreich pack ma's!