Schinkels: "2. Mai ist mein Rangnick-Feiertag"

oe24-Fußball-Insider Frenkie Schinkels ließ nach der Rangnick-Entscheidung für das Nationalteam die Korken knallen. Denn jetzt, ist unser Experte überzeugt, hat Rangnick die Chance, unseren Fußball nachhaltig zu verändern.

Frenkie Schinkels in seiner Analyse: "So schön der 1. Mai war - der noch größere Feiertag für unseren Fußball ist der 2. Mai, den ich hiermit zum Ralf-Rangnick-Feiertag erkläre. Die Verlängerung mit unserem Teamchef ist DIE Erfolgsmeldung für die Nationalmannschaft und für den österreichischen Fußball.

Ralf Rangnick hätte ein unglaublich schwieriges Erbe hinterlassen. Eines, wie es unsere Nationalmannschaft noch nicht gesehen hat. Rangnick steht für den neuen Optimismus im heimischen Fußball. Er ist der Architekt, der System-Macher nicht nur der Nationalmannschaft, sondern auch im Unterbau. Abgesehen davon, dass die meisten Teamspieler aus Rangnicks Red-Bull-Schule stammen: Endlich hat es ein Teamchef geschafft, dass unsere Weltklasse-Spieler auch mit der Nationalmannschaft alles aus sich herausquetschen.

Mit der Unterschrift bei Bayern wäre Rangnick mit dem Kopf in München

Wäre doch schade gewesen, würde Rangnick gerade jetzt in dieser Aufbruchs-Phase abwandern. Auch wenn bei der EM-Endrunde in Deutschland in jedem Fall für Österreich da gewesen wäre - mit einem Bayern-Vertrag in der Tasche bist du mit dem Kopf bereits in München. Dabei brauchen wir für eine erfolgreiche EM-Endrunde einen Teamchef, der zu 110% für uns da ist!

Mit dem Rangnick-Statement vom 2. Mai wissen die Jungs, dass der Trainer, der sie so perfekt einzusetzen weiß, langfristige Visionen mit ihnen hat. Da ist dieses Miteinander-packen-wir's-Gefühl noch deutlicher zu spüren. Damit gehen alle noch motivierter in die EM-Vorbereitung, die jetzt so richtig beginnen kann.

Mehr noch: Jetzt freue ich mich darauf, dass wir nach 28 Jahren hoffentlich wieder bei einer WM dabei sein werden. Mit Ralf Rangnick würde jedenfalls viel Geld darauf setzen, dass wir auch das schaffen."