Heinz Hoenigs erste Worte an Fans: "Ich komme zurück, egal wie!"

Der schwache Schauspieler wendet sich an seine Fans.

Es liegen harten Wochen hinter ihm: Der 72 Jahre alte Schauspieler Heinz Hönig ("Der große Bellheim") musste nach einem akuten Problem mit seiner Aorta ins künstliche Koma versetzt werden.

Kämpferisch

Nun ist er aus dem Tiefschlaf geholt worden, seine Frau Annika ist so oft es geht an seinem Krankenbett. Sie erklärte gegenüber deutschen Medien: „Er hat zu mir gesagt: ,Annika, wir haben nur diese eine Chance. Und diese eine Chance werden wir nutzen. Vertrau mir, es wird alles gut!’“ Er habe Stärke ausgestrahlt, Hoffnung in den Augen gehabt, so seine Frau und weiter: „Ich lasse dich und die Kinder nicht im Stich. Du bist die Liebe meines Lebens und dafür lohnt es sich zu kämpfen!"

Nachricht an Fans

Doch in dieser schweren Zeit denkt Hoenig nicht nur an seine Familie, sondern auch an seine zahlreiche Fanschar. Ihnen ließ er etwas ausrichten, wie Annika er auftrug: "Bestell den Leuten da draußen, ich komme zurück, egal wie, ich komme zurück."

Schwere OP

Noch ist Hoenig nicht über dem Berg. Eine langwierige, schwierige OP steht an. Es muss die Aorta getauscht werden und seine Speiseröhre, die durch eine Infektion angegriffen ist, repariert werden...