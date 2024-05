Zwei Männer in Wiener Wohnung niedergestochen

Beide Opfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Zuge eines Streits zwischen drei Männern soll ein 30-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger aus der Wohnung eines 24-Jährigen gestürmt, danach mit einem Küchenmesser zurückgekehrt und diesen sowie seinen 26-jährigen Bekannten attackiert haben. Beim Eintreffen der Beamten wurde der Tatverdächtige bereits von mehreren Nachbarn in der Wohnung festgehalten. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Tatwaffe konnte ebenfalls in der Wohnung aufgefunden werden. Der 24-Jährige konnte in der Wohnung angetroffen und wies nicht lebensgefährdende Schnittverletzungen im Bereich der Hand sowie des Oberkörpers auf. Der 26-Jährige konnte im Nahbereich mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers angetroffen werden. Es bestand Lebensgefahr. Beide Opfer wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmediznisch versorgt und in Spitäler gebracht.

Der Festgenommene befindet sich in polizeilicher Gewahrsame. Die Beteiligten konnten noch nicht einvernommen werden. Weitere Erhebungen laufen.