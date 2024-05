Arnie vor Aus bei Inter Mailand

Inter Mailand soll ÖFB-Star Marko Arnautovic gegen jüngere Spieler austauschen wollen.

Nachdem es ÖFB-Star Marko Arnautovic auf der Scudetto-Party auf dem Mailänder Domplatz so richtig krachen ließ, ist es nun vorbei mit der Feierlaune. Denn laut Gazzetta dello Sport will sein Club Inter Mailand nun in junge Stürmer investieren. In diese Kategorie fällt Arnie mit seinen 35 Jahren jedoch nicht.

Vertrag läuft noch bis 2025

Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis 2025. Allerdings wollen die Nerazzurri den Wiener für "Frischfleisch" opfern. Die Suche nach einem neuen Verein für Arnautovic soll sich "wegen seines Alters und seines Gehalts" allerdings schwierig gestalten.

Inter Coach Simone Inzaghi soll den isländischen Spieler Albert Gudmundsson (Genoa), den Franzosen George Illenikhena (Royal Antwerpen) und Bolognas-Starspieler Joshua Zirkzee auf der Liste stehen haben.

Für Arnie würde das nach seinem Wechsel von Bologna das Aus nach nur einer Saison bedeuten.