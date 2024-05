62-Jährige von Lkw erfasst und überrollt – tot

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Verständigung der Rettungskräfte, konnte der Südoststeirerin nicht mehr geholfen werden.

Steiermark. Dienstagabend ereignete sich in Paldau (Bezirk Südoststeiermark) ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Lkw-Lenker (Südoststeirer) fuhr nach einer Rast von Saaz in Richtung Gniebing, als er von einem Parkplatz über eine Zufahrtstraße in Richtung L201 fuhr, bemerkte der Mann in einer leichten Rechtskurve einen Widerstand.

Der Lkw-Fahrer hielt sofort an und sah bereits im Rückspiegel eine Person im Bereich der hinteren Fahrzeugachsen. Die Frau dürfte vom Lkw erfasst und überrollt worden sein. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Verständigung der Rettungskräfte, konnte der 62-jährigen Südoststeirerin nicht mehr geholfen werden. Die Frau verstarb an der Unfallstelle.

Unfallursache unklar

Die Polizeiinspektion Feldbach führt nun die Ermittlungen zur Unfallursache. Dazu zählt auch die Auswertung der Fahrerkarte des Lkw-Fahrers.