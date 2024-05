Wut-Bankkunde löste Polizeieinsatz aus

Nach einer eher eindeutigen Drohung, die nicht mehr nur als Unmutsäußerung aufgefasst werden konnte, wurde eine Bankfiliale am Wienerberg geräumt - Sprengstoffeinsatz!

Wien. Konkret hatte der Anrufer Montagnachmittag am Service-Telefon der Bank in Favoriten am Ende der Unterhaltung, die nicht so günstig für ihn verlief, aus Wut wörtlich "In diese Filiale gehört ja eine Bombe geschmissen" gebrüllt. Dann legte er auf. Jetzt hat der Mann, der in Windeseile ausgeforscht wurde - offenbar hat er vom eigenen Handy aus telefoniert - den Scherben auf. Denn die Bankverantwortlichen nahmen die Drohung ernst und die Polizei dann ebenso.

Die Filiale wurde evakuiert, die Filiale wohl mit einem Sprengstoffhund durchsucht. Inzwischen konnte die Cops den Anrufer lokalisieren und zur Verantwortung ziehen. Gegen ihn wird wegen gefährliche Drohung ermittelt.