Fahrerflüchtiger hielt Frau gefangen!

Nach der erfolgreichen Lösung eines Kriminalrätsels um eine schwer verletzte Passantin auf einem Radweg in Hallein steht nun ein Serbe (33) vor Gericht - der auch eine Frau gefangen gehalten hat.

Sbg, Wien. Das Opfer von Hallein hatte beim Spazieren am Treppelweg entlang der Salzach am 29. September des Vorjahres per Handy über Kopfhörer mit einem Freund telefoniert, als das Gespräch plötzlich abriss. Die gebürtige Niederösterreicherin (33) wurde bewusstlos mit einer stark blutenden Kopfwunde aufgefunden und musste im Spital notoperiert werden.

Nach Monaten der Ermittlungen konnte die Polizei im Frühjahr den mysteriösen Vorfall bzw. Unfall endlich aufklären: Es war ein obdachloser serbischer Radfahrer auf einem gestohlenen Bike gewesen, der die Frau, die sich bis heute nicht konkret an das Ereignis erinnern kann, von hinten rammte, einfach liegen ließ und Fahrerflucht beging. Der Mann konnte anhand seines genetischen Fingerabdrucks ausgeforscht werden.

© Polizei ×

Konkret waren es rote Lackspuren an der Kleidung des Opfers gewesen, die die Kripo zu einem weggeworfenen roten Fahrrad führte: DNA auf dem sichergestellten Rad brachten die Ermittler auf die Spur eines 45-jährigen Serben, der in Wien bereits in Haft saß.

Bislang war der Angeklagte nicht bereit, sich dazu zu äußern, warum er die 33-Jährige nach dem Crash aus heiterem Himmel einfach liegengelassen hat. Auslöser der Kollision soll ein Defekt an der Fahrradkette gewesen sein.

Beim Prozess in Salzburg, der heute über die Bühne geht, wird dem Beschuldigten nicht nur der ominöse Unfall angelastet – er soll auch eine Frau in ihrer Wohnung gefangen gehalten, zahllose Einbrüche verübt und eine Spanner-Kamera auf einer öffentlichen Toilette installiert haben.