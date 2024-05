× Pilze, Tee & Co.: Die teuersten Lebensmittel der Welt

Die teuersten Lebensmittel der Welt sind, Sie ahnen es schon, ziemlich teuer. Aber auf der Liste sind nicht nur Kaviar und Champagner vertreten, sondern auch einige außergewöhnliche Lebensmittel.

Einkaufen wird immer teurer. Aber die teuersten Lebensmittel der Welt waren noch nie ein Schnäppchen. Wenn Sie nicht Jeff Bezos oder Elon Musk heißen, oder einen vergleichbaren Kontostand haben, dürften diese Luxus-Lebensmittel wohl nicht auf Ihrer Einkaufsliste stehen. Aber viele dieser kulinarischen Köstlichkeiten können Sie in Österreich ohnehin nicht kaufen – denn der Genuss kann sogar tödlich enden.

Die teuersten Lebensmittel der Welt

1. Blauflossenthunfisch

Mit Thunfisch aus der Dose hat der Blauflossenthunfisch nichts zu tun. Der "Blue Fin Tuna" ist eine der vom Aussterben bedrohten Fischarten, und ist dementsprechend selten geworden. Selten geht Hand in Hand mit teuer. Für den Thunfisch muss man tief in die Tasche greifen: Bei einer Thunfischauktion in Japan wurde ein Kilopreis von 9700 Euro erzielt.

2. Matsutake-Pilze

Matsutake-Pilze spielen eine wichtige Rolle in der japanischen Küche. Sie sind Wildpilze, die ein zartes Zitronenaroma haben. Die Pilze sind ziemlich rar geworden, in Japan werden jährlich nur etwa 1000 Kilo gesammelt. Ein Kilo kostet umgerechnet stolze 2000 Euro.

3. Fugu

In Japan ist der Kugelfisch eine echte Delikatesse. Genauer gesagt: deren Muskelfleisch. Doch bei dem Verzehr ist Vorsicht geboten, denn Kugelfische sind sehr giftig. Es dauert etliche Jahre, bis man den Fisch filetieren kann. Und das dürfen dann auch nur extra ausgebildete Köche machen. In den meisten europäischen Ländern ist der Verzehr von Kugelfisch aufgrund seines Giftes verboten. In Japan bezahlen Feinschmecker rund 500 Euro pro Kilogramm - auf eigene Gefahr.

4. Panda-Tee

Nicht nur Essen, sondern auch Getränke können ganz schön teuer sein. Der Panda-Tee gilt als der teuerste Tee der Welt. Eine Tasse davon gibt es selten unter 100 Euro. Das Besondere an dem Tee ist: Die Teepflanzen werden von Exkrementen der Pandabären gedüngt. Da diese hauptsächlich Bambus zu sich nehmen und dabei lediglich 30 Prozent der Nährstoffe aufnehmen, eignet sich ihr Dejekt ideal als Düngemittel. Ob man den exklusiven Tee tatsächlich auch trinken will, ist eine andere Frage...

5. Black Ivory Coffee

Weil es so appetitlich ist, bleiben wir gleich bei den Exkrementen. Denn auch der teuerste Kaffee der Welt hat etwas mit Tierkot zu tun. Die Kaffeebohnen des Black Ivory Kaffees werden an Elefanten verfüttert, die diese später wieder ausscheiden. Danach werden die von den Dickhäutern verdauten Kaffeebohnen gereinigt und verarbeitet. Die Kaffeesorte hat einen Kilopreis von 1100 Euro. Ob der Geschmack den Preis wert ist?

6. Safran

Safran ist das teuerste Gewürz der Welt, denn er wird nur sehr schwer gewonnen. Die Stempelfäden der empfindlichen Krokus savitus werden per Handarbeit aus den Blüten geernet und getrocknet – und das in nur zwei Wochen pro Jahr. Für ein Kilo des Gewürzes werden rund 200.000 Blüten benötigt. Kein Wunder also, dass das Kilo bei dem Aufwand auch zwischen 4.000 und 6.000 Euro kostet.

7. Aceto Balsamico Tradizionale

Einen Balsamico Essig werden wohl die meisten zuhause haben. Dieses edle Tröpfchen dürfte aber nur in wenigen Haushalten zu finden sein. Der Aceto Balsamico Tradizionale Extravecchio stammt aus den Provinzen Modena und Emilia-Romagna und kostet pro Liter schlappe 4.500 Euro. Der spezielle Essig reift stolze 25 Jahre. Aber das Warten lohnt sich, denn über die Jahre entwickelt er ein herrlich süßsaures Aroma.