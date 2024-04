× In diesen Ländern isst man am besten

Sie essen liebend gerne und sind noch auf der Suche nach dem perfekten Urlaubsziel für diesen Sommer? Dann sollten Sie sich an dem neuen "Taste Atlas"-Ranking orientieren, welches die besten Küchen der Welt kürte.

"Taste Atlas", der renommierte Food-Reiseführer, lässt seine User:innen immer wieder für kulinarische Angelegenheiten abstimmen. Auf der Website findet man unzählige Rankings: Von der besten Pasta der Welt, über die besten Desserts, bis hin zu den schlechtesten Speisen. Nun kürten Foodies weltweit die Länder, in denen es das beste Essen gibt. Auch Österreich konnte mit Schnitzel, Kaiserschmarrn & Co. überzeugen und befindet sich in den Top 40!

So entstand das Ranking

Das Ranking wurde auf der Grundlage von 3.950.205 Bewertungen von Gerichten und 115.660 Bewertungen von Lebensmitteln erstellt.

Das beste Essen der Welt gibt es in...

(wenig überraschend) Italien! Laut den Abstimmungen der User:innen von "Taste Atlas" ist die italienische Küche die beste der Welt. Sie bekommt 4,65 von 5 Sternen. Das am besten bewertete italienische Gericht ist die Pizza. Ebenfalls sehr beliebte Gerichte sind Tagliatelle al ragù und Risotto.

Das Land der Pizza und Pasta landet in dem Ranking auf Platz eins. © Getty Images ×

Die japanische Küche kommt ebenfalls auf 4,65 Sterne und schafft es somit punktgleich wie die italienische Küche auf den zweiten Platz. Zu den beliebtesten japanischen Gerichten gehören Ramen, Wagyu und Thunfisch.

Auf Platz drei schafft es die griechische Küche, mit einem Gesamtscore von 4,64 von 5 Sternen. Zu den beliebtesten griechischen Gerichten gehören Moussaka, Souvlaki und Gyros.

Die Top-10 besten Küchen der Welt

Italien Japan Griechenland Portugal China Indonesien Mexiko Frankreich Spanien Peru

Österreich landet auf Platz 36

© Taste Atlas ×

Auch die österreichische Küche ist weit vorne im Ranking vertreten und landet auf Platz 36. Insgesamt bekommt unsere Küche von den User:innen 4,34 von 5 Sternen. Als bestes Gericht wurde der Kaiserschmarren ausgezeichnet. Auf dem zweiten Platz landen Tiroler Käseknödel. Der Apfelstrudel schafft es auf den dritten Platz, das Wiener Schnitzel hingegen nur auf Platz 9.