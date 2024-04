Das sind die Bier-Hauptstädte Europas

Wer auf der Suche nach dem Ort mit dem besten Bier ist, ist hier genau richtig. Der Reiseveranstalter DFDS kürt die top Städte mit einzigartiger Bierkultur. Allzu weit muss man nicht reisen, denn auch Wien ist in dem Ranking weit vorne vertreten.

In der "Biernation" Österreich trinken Herr und Frau Österreicher im Schnitt 108 Liter Bier pro Jahr. Das entspricht 0,30 Liter pro Tag, knapp unter einer Bierflasche (0,33 L). Bier zählt in Österreich also zu den Grundnahrungsmitteln. Aber auch andere europäische Städte haben eine einzigartige Bierkultur. DFDS hat sich in 70 Städten tausende Bars, Pubs und Beisln angesehen, soziale Medien durchforstet und über 40.000 Bewertungen analysiert, um die besten Bierstädte Europas zu ermitteln.

Die Ergebnisse des Bier-Rankings basieren auf folgenden Kriterien:

Qualität des Bieres

Preis des Bieres

Resonanz in den sozialen Medien

Charakter der einschlägigen Lokale

Insgesamt konnte in dem Ranking eine Punktzahl von 100 erreicht werden.

Die Top Bierstädte Europas

Madrid, Prag und Wien führen das Ranking an. Wien erreicht in dem Ranking 79 von 100 Punkten.

1. Madrid, Spanien: 85

Madrid ist Europas Top-Bierdestination und erzielt die höchsten Bewertung mit 85 von 100 Punkten. Die spanische Hauptstadt verfügt über viele Qualitätsbiere und Bierlokale. Die Untersuchung zeigt auch, dass in Madrid einige der besten Stouts in Europa zu finden sind. Das Lieblingsbier der Menschen im Madrid ist wenig überraschend ein Glas Mahou, das offizielle Bier des FC Real Madrid.

2. Prag, Tschechien: 83

Prag landet auf Platz zwei des Rankings. Mit rund 35 Brauereien ist Prag nicht nur einer der günstigsten Städte, um ein Bier zu kaufen, sondern dient auch als Inspiration für viele Bier-Rezepte weltweit. Die Einheimischen bevorzugen das tschechische Bier Pilsner Urquell.

3. Wien, Österreich: 79

Laut DFDS gilt Wien als beste europäische Stadt für Lagerbier. In dem Ranking punkten vor allem die vielen Kult-Brauereien der Stadt, darunter Ottakring und 7Stern Bräu.

4. Budapest, Ungarn: 74

Auch Budapest hat eine einzigartige Bierkultur, die aus erschwinglichen Preisen und erstklassigen Bars entsteht. Touristen können sogar eigene Bierbustouren durch die Stadt erleben. Die beliebtesten Brauereien sind Craft Beer House und Gravity Brewing.

4. Thessaloniki, Griechenland: 74

Auch Thessaloniki wurde in dem Ranking mit 74 Punkten bewertet. Die griechische Stadt überzeugt vor allem mit vielen Top-Bierlokalen, darunter The Hoppy Pub, Bulldogs & the Beast und die Dentro Sto Bar.

4. Valencia, Sapnien: 74

Vor allem die Bierqualität in Valencia überzeugte die Expertenjury. Zu den Favoriten der Einheimischen zählt das direkt in der Stadt gebraute Turia Märzen, ein traditionelles Bier mit Zitrusnoten und Schaum.

5. Porto, Portugal: 71

In Porto stellt die Super-Brock-Brauerei eines der beliebtesten portugiesischen Biere her. Zudem gibt es in Porto auch viele Bier-Bars, die eine große Auswahl an lokalen Bieren anbieten.