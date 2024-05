Zwischen diesen Tennis-Stars ist es vorbei

Die beiden Tennis-Profis Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa haben sich getrennt. Das verkündete die Spanierin in den sozialen Netzwerken.

Sie waren DAS Traumpaar in der Tennis-Szene: Stefanos Tsitsipas (25) und Paula Badosa (26). Nun haben die beiden Tennis-Profis, die ihre Beziehung erst im vergangenen Jahr öffentlich gemacht hatten, sich getrennt. Das teilte die 26-Jährige via Instagram mit.

Trennung im Einvernehmen

"Nach reiflicher Überlegung und vielen schönen gemeinsamen Momenten haben Stefanos und ich beschlossen, uns einvernehmlich zu trennen", erklärte Badosa. "Wir haben eine Reise voller Liebe und Lernen geteilt und als Freunde mit großem gegenseitigem Respekt entscheiden wir uns nun, unsere eigenen Wege weiterzugehen."

Badosa war Tsitsipas "Seelenverwandte"

Im Sommer letzten Jahres bezeichnete der Grieche seine spanische Freundin noch als Seelenverwandte: "Es ist sehr selten, dass du deine Seelenverwandte findest. Ich habe viele Frauen in meinem Leben getroffen. Und das kann ich sehr selbstbewusst sagen. Ich habe mich noch nie so angezogen gefühlt und so viel Schönheit gefunden und Interesse an einer Frau gehabt."

Beim Masters-Turnier in Rom (ab Mittwoch) werden wohl alle Augen auf Tsitsipas gerichtet sein.