Dominic Thiem muss bei den French Open in Paris in die Qualifikation

. Österreichs ehemalige Nummer eins, die am vergangenen Freitag ihr Karriereende mit dieser Saison verkündet hatte, findet sich nicht in der am Dienstag veröffentlichten Wildcard-Liste für den Sandplatz-Klassiker wieder. Die Qualifikation beginnt am Montag kommender Woche, Thiem steht als aktueller Nummer 117 der Welt kein Platz im Hauptbewerb zu.