Rätsel um Tennis-Model: Wo ist Camila?

Eine mysteriöse Rücktritts-Geschichte beschäftigt aktuell die Tennis-Welt.

Das 32-jährige Tennis-Ass Camila Giorgi war einst die Nummer 26 der Welt, gründete sogar eine eigene Unterwäsche-Marke und postete gerne aufreizende Bilder von ihr auf Instagram. Jetzt ist sie spurlos verschwunden.

„Tennis ist für mich nur ein Job, nichts anderes. Ich verfolge Tennis nicht. Lieber gehe ich mit Freundinnen am Strand spazieren", so die Tennis-Spielerin. Seit drei Tagen gilt sie nun bereits bei der International Tennis Integrity Agency (ITIA) als "zurückgetreten". "Ich bin glücklich, meinen Rücktritt vom Tennis bekanntzugeben. Ich bin dankbar für eure wundervolle Liebe und Unterstützung über so viele Jahre", teilte Giorgi am Samstagabend ihren rund 700.000 Instagram-Followern mit.

Gefälschter Impfpass und Steuer-Probleme

Allerdings verriet sie nicht, wo sie sich gerade aufhalte. Weder sie noch ihr Vater oder Trainer sind für den Rest der Familie erreichbar. Die Tennis-Spielerin hat sogar ihre Handynummer geändert. Warum Giorgi untergetaucht ist, kann nur gemutmaßt werden. Fest steht allerdings, dass die ITIA wegen Doping-Vergehen ermittelt und die Staatsanwaltschaft Vicenza in einem anderen Fall gegen sie ermittelt.

So soll Giorgi 2022 mit einem gefälschten Impfpass zu den Australian Open gereist sein. Ihre Hausärztin wurde verhaftet, bewiesen wurde jedoch noch nichts. Am 16. Juli muss Giorgi, die die Vorwürfe abstreitet, in Verona vor Gericht erscheinen.

Die Gazzetta dello Sport berichtet nun auch noch, dass Giorgi Steuer-Schulden und ihre Einkommenssteuer-Erklärung nur unvollständig oder gar nicht gemacht haben soll. Das Finanzamt sei nun hinter der Familie her, könne diese aber nicht auffinden.

In den Sozialen Medien sorgen sich indes viele Fans der Tennis-Spielerin. Sie fürchten, ihr könne etwas zugestoßen sein.