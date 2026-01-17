Alles zu oe24VIP
Bayern Manuel Neuer
© Getty

Verlängert er?

Neuer-Zukunft offen – Bayern rätselt

17.01.26, 08:29
Beim FC Bayern herrscht Unklarheit über die Zukunft von Manuel Neuer. Der Vertrag des 39-jährigen Torhüters läuft nach der Saison aus, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" berichten die "Bild"-Journalisten Christian Falk und Tobias Altschäffl, dass das entscheidende Gespräch um Neuers Zukunft bei den Bayern während der Länderspielpause Ende März stattfinden soll. Spätestens Anfang April will der Klub kommunizieren, wie es weitergeht. Intern ist man sich unsicher, weil Neuer einerseits den Reiz verspürt, weiterzuspielen, andererseits aber mit einer Verlängerung bis mindestens 41 Jahre alt wäre und die Angst habe, "dass er irgendwann vielleicht über den Zenit hinaus ist", sagt Altschäffl.

Zudem zählt Neuer mit bis zu 20 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Topverdienern, weshalb er bei einer Verlängerung wohl Gehaltseinbußen akzeptieren müsste. Sportvorstand Max Eberl betont, dass es weniger um Perspektiven als um ein gutes Gefühl gehe. Entspannt ist Bayern auch deshalb, weil mit Jonas Urbig ein möglicher Nachfolger bereitsteht, der langfristig das Neuer-Erbe antreten soll.

