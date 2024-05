"Game of Thrones"-Star Ian Gelder gestorben

Der 74-jährige britische Schauspieler Ian Gelder ist an Krebs gestorben.

Der britische Schauspieler Ian Gelder (u.a. "Game of Thrones" und "Doctor Who") ist am Montagabend im Alter von 74 Jahren gestorben, wie mehrere englischsprachige Medien unter Berufung auf seinen Ehemann berichten.

Bei dem 74-Jährigen Darsteller war im Dezember Gallengangkrebs diagnostiziert worden. Jetzt hat er den Kampf gegen den Krebs verloren.

Gelder spielte unter anderem in den Serien "Game of Thrones", "Doctor Who" mit. Außerdem hatte er eine Rolle im Film "Die Päpstin".