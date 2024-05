× Auf diesen Schwangerschafts-Snack schwört Hailey Bieber

Während ihrer Schwangerschaft und dem einhergehenden Heißhunger hat sich Hailey Bieber (27) jetzt etwas ganz kreatives einfallen lassen.

Viele werdende Mamas schwören bei ihrer Schwangerschaft bekanntlich auf Gewürzgurken.

Hailey Biebers Gewürzgurken-Snack

Los Angeles, USA. So und nicht anders ist dies auch bei der Frau von Justin Bieber. Die hat die Mahlzeit aber nochmal ordentlich aufgemotzt, wie sie am Mittwoch stolz in ihrer Instagram-Story präsentiert:

© Screenshot/Instagram/@haileybieber ×

Gurke, Eiersalat und scharfe Chili-Sauce.

Aus einer einfachen Gurke wird mit einer großzügigen Schicht Eiersalat und einer scharfen Chili-Sauce dann eine Köstlichkeit, "Derzeit mein größtes Verlangen", schrieb sie dazu und fügte noch ironisch "Und nein, ihr dürft nicht urteilen." an.

Hailey und Justin geben Baby-Glück bekannt

Erst letzte Woche hatten Sänger Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey ihr Baby-Glück bekannt gegeben.

© Screenshot/Instagram/@haileybieber ×

Hailey Bieber präsentiert ihren Babybauch.

Neben der Gurken-Ei-Chili-Kombi präsentiert die stolze Bieber-Mama auch ihren Babybauch auf Instagram, und betont dabei, wie toll und aufregend es in letzter Zeit ist.