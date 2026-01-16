Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
YouTube-Star Julian Claßen und seine Palina verlieren Baby
© Instagram: julienco_

Befürchtung war groß

YouTube-Star Julian Claßen und seine Palina verlieren Baby

16.01.26, 21:25
Teilen

YouTube-Star Julian Claßen und seine neue Freundin Palina haben ihr Baby verloren. Seine Partnerin leidet unter einer Krankheit, die ihr den Nachwuchs erschwert. Nun ist ihre Befürchtung bestätigt. "Der Schmerz darüber ist kaum in Worte zu fassen", schreiben sie auf Instagram.

Noch zu Weihnachten schwelgten Julian Claßen (32) und seine Partnerin Palina im Glück: Sie freuten sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Doch die Freude wurde schnell getrübt.

Wegen zu starker Blutungen und Schmerzen - Palina leidet unter dem PCO-Syndrom, einer häufigen Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter – haben sie das Kind verloren.

Erst vor wenigen Wochen teilten sie via Instagram ein Posting, in dem sie die frühe Schwangerschaft verkündet hatten.

"Offen sprechen fühlt sich richtig an"

Das Paar ist sich bewusst, dass sie die Schwangerschaft sehr früh öffentlich gemacht haben. Trotz des schweren Verlustes bereuen sie diese Entscheidung nicht. "Offen darüber zu sprechen fühlt sich für uns richtig an, denn genau das ist das Leben. Es ist nicht immer planbar, nicht immer gerecht und manchmal sehr schmerzhaft", teilen sie mit ihren Fans.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden