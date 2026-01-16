YouTube-Star Julian Claßen und seine Palina verlieren Baby

YouTube-Star Julian Claßen und seine neue Freundin Palina haben ihr Baby verloren. Seine Partnerin leidet unter einer Krankheit, die ihr den Nachwuchs erschwert. Nun ist ihre Befürchtung bestätigt. "Der Schmerz darüber ist kaum in Worte zu fassen", schreiben sie auf Instagram.

Noch zu Weihnachten schwelgten Julian Claßen (32) und seine Partnerin Palina im Glück: Sie freuten sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Doch die Freude wurde schnell getrübt.

Wegen zu starker Blutungen und Schmerzen - Palina leidet unter dem PCO-Syndrom, einer häufigen Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter – haben sie das Kind verloren.

Erst vor wenigen Wochen teilten sie via Instagram ein Posting, in dem sie die frühe Schwangerschaft verkündet hatten.

"Offen sprechen fühlt sich richtig an"

Das Paar ist sich bewusst, dass sie die Schwangerschaft sehr früh öffentlich gemacht haben. Trotz des schweren Verlustes bereuen sie diese Entscheidung nicht. "Offen darüber zu sprechen fühlt sich für uns richtig an, denn genau das ist das Leben. Es ist nicht immer planbar, nicht immer gerecht und manchmal sehr schmerzhaft", teilen sie mit ihren Fans.