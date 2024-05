Buh-Rufe für Israel: Darum hörte man im TV nichts

Der Auftritt der israelischen Sängerin Eden Golan beim zweiten ESC-Vorentscheid in Malmö kam nicht gut an. Davon hat das Fernsehpublikum jedoch kaum etwas mitbekommen.

Nur Applaus für die israelische Sängerin Eden Golan in Malmö beim zweiten ESC-Vorentscheid gestern Abend? Für das Publikum vor dem Fernseher mag es so gewirkt haben. Doch in Wahrheit war die Stimmung in der Halle eine ganz andere. Golan wurde ordentlich ausgebuht. Im ORF war das allerdings nicht zu hören. Warum nicht?

Grund war nicht der öffentlich rechtliche TV-Sender, sondern die schwedischen Tontechniker: Die haben die Buh-Rufe kurzerhand rausgeschnitten und stattdessen aufgezeichneten Applaus eingespielt. Das bestätigte sowohl Kommentator Andi Knoll als auch die ZiB3.

ESC: Buh-Rufe im Finale erwartet

Golan zog dennoch ins morgige Finale ein. Dort dürfte die Sängerin wieder Buh-Rufe hören - anders als die Fernsehzuschauer.