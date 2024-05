ESC-Hammer: Österreich startet als Letzter

Am Samstag findet das große Song-Contest-Finale 2024 statt. Alle 26 Teilnehmer stehen fest. Heute gab der ESC die Startreihenfolge bekannt.

Nachdem Österreich mit dem Duo Teya & Salena die Song-Contest-Finalshow in Liverpool 2023 eröffnet hatten, gebührt dieses Jahr Kaleen das Grande Finale. Die ESC-Producer gaben heute auf der Eurovision-Homepage die Startreihenfolge für das Finale am Samstag bekannt. Österreich startet vertreten durch die 29-jährige Künstlerin Kaleen dieses Jahr als Letzter. Ist die Startnummer ein Vorteil oder Nachteil?

© eurovision.tv ×

Da niedrigeren Startnummern gerne ein Nachteil im Bewerb nachgesagt wird und Österreich vergangenes Jahr die Show eröffnete, ist es vielleicht auch eine kleine Wiedergutmachung. Mit dem letzten Auftritt hat man wohl besonders gute Chancen dem Publikum in Erinnerung zu bleiben, wenn das Voting startet.

"Habe meinen größten Traum in die Realität übersetzt"

Gestern sicherte sich Österreichs ESC-Hoffnung Kaleen mit ihrer technoangehauchten Nummer "We Will Rave" den Finaleinzug. Die gebürtige Oberösterreicherin zeigte sich begeistert: "Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich meinen größten Traum in die Realität übersetzt habe." Sie fügt hinzu: "Vor so vielen wunderschönen Menschen aufzutreten, ist ein Wahnsinn!"

Das ist die Reihenfolge zusammengefasst

Schweden: Marcus & Martinus - Unforgettable Ukraine: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria Deutschland: ISAAK - Always On The Run Luxembourg: TALI - Fighter Niederlande: Joost Klein - Europapa Israel: Eden Golan - Hurricane Litauen: Silvester Belt - Luktelk Spanien: Nebulossa - ZORRA Estland: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Irland: Bambie Thug - Doomsday Blue Lettland: Dons - Hollow Griechenland: Marina Satti - ZARI Großbritannien: Olly Alexander - Dizzy Norwegen: Gåte - Ulveham Italien: Angelina Mango - La Noia Serbien: TEYA DORA - RAMONDA Finnland: Windows95man - No Rules! Portugal: iolanda - Grito Armenien: LADANIVA - Jako Zypern: Silia Kapsis - Liar Scheiz: Nemo - The Code Slowenien: Raiven - Veronika Kroatien: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim Georgien: Nutsa Buzaladze - Firefighter Frankreich: Slimane - Mon Amour Österreich: Kaleen - We Will Rave

Im Finale treffen die Aufsteiger aus dem Halbfinale unter anderem auf den hochgehandelten Topfavoriten Baby Lasagna aus Kroatien, der mit seiner Rammstein-Paraphrase "Rim Tim Tagi Dim" in die Fußstapfen von Finnlands Vorjahreskandidat Käärijä tritt. Wer dann am Ende in der Malmö Arena am Samstagnacht jubeln kann, das entscheidet sich wie immer ab 21 Uhr – oe24 berichtet im LIVE-Ticker.