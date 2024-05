ESC: Kaleen fast nackt auf der Show-Bühne

Die österreichische ESC-Kandidatin sorgt für einen Hingucker nach dem anderen

Am Donnerstag (9. Mai) wird es für die österreichische Kandidatin Kaleen so richtig spannend. Denn dann wird sie im 2. Semifinale um einen Platz im Finale des Eurovision Song Contests (11. Mai) in Malmö kämpfen. Bei den Proben in den letzten Tagen bewies die fesche Österreicherin immer wieder, dass sie zumindest outfittechnisch den Sieg verdient hätte. Bei einer ESC-Party trat sie erneut auf und brachte die Fans zum Schwitzen.

Heiß, heißer Kaleen

In sexy Overkness, String-Tanga und Sport-BH tanzte sie zu ihrem Song "We Will Rave" vor einem feierwütigen Publikum. Das Video postete sie auf Instargram. Immer wieder ist Kaleen leicht bekleidet auf der Bühne zu sehen. Ganz nach dem Motto: "Sex sells".