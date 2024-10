Recycling-Queen Meghan: Dieses Kleid kennen wir schon!

Herzogin Meghan sorgte am Samstagabend für einen Überraschungsauftritt und strahlte mit den Blitzlichtgewittern um die Wette. Auf dem Red Carpet der Gala im LA Children Hospital überraschte sie die Gäste mit einem spektakulären Kleid, das wir tatsächlich schon einmal gesehen haben!

Einmal mehr bewies Herzogin Meghan, dass sie weiß wie man einen hollywoodreifen Auftritt hinlegt. Bei der Gala zugunsten eines Kinderkrankenhauses beeindruckte sie in einer atemberaubenden roten Robe und zog alle Blicke auf sich. Doch eines fehlte an diesem Abend: Ihr Ehemann Prinz Harry war wieder einmal nicht an ihrer Seite.



Meghan recycelt Red-Carpet-Robe

Herzogin Meghan 2024. © Getty Images ×

Meghans neuester öffentlicher Auftritt hatte einen wahren Hingucker-Effekt. Die 43-Jährige erschien in einem feurig-roten Abendkleid von Carolina Herrera mit extravagantem Beinschlitz und tiefem Dekolleté. Wer genau hinschaute, konnte jedoch feststellen: Dieses Kleid ist kein Neuzugang in Meghans Kleiderschrank. Zuletzt führte sie die Robe an der Seite ihres Mannes am 10. November 2021 in New York aus.

Herzogin Meghan 2021. © Getty Images ×

Damals kombinierte die ehemalige „Suits“-Darstellerin zum Kleid rote Pumps und trug die Haare streng zurückgebunden. Jetzt verlieh sie dem Look mit kleinen Änderungen und einer neuen Frisur ein modernes Update. Diesmal ließ sie die Schleppe weg und entschied sich für offene Sandalen von Aquazzura, die ihre Beine optisch verlängerten. Ihre Haare trug die zweifache Mutter zu leichten Beach-Waves, was dem eleganten Kleid eine Portion Lässigkeit verleiht.

Meghan strahlt ohne Harry am roten Teppich

Auf dem roten Teppich strahlte Meghan allerdings nicht an der Seite ihres Mannes Prinz Harry, sondern mit Freundin Kelly McKee Zajfen. Auffällig ist, dass die Sussex in letzter Zeit oft solo unterwegs sind. Gemeinsame Auftritte sind zur Seltenheit geworden. So trat Prinz Harry in den letzten 15 Tagen zehnmal ohne seine Frau auf, während er sich auf eine kleine Tournee durch drei Länder begab, darunter besuchte er New York, London und Lesotho.

Herzogin Meghan und Kelly McKee Zajfen. © Getty Images ×

Krisengerüchte um Harry und Meghan

Freunde des Paares verrieten dem „Mirror“, dass sich beide auch privat immer mehr entfremden. Ein großer Streitpunkt sollen Harrys Gerichtsverhandlungen im Vereinigten Königreich sein. Dort versucht er Anspruch auf Personenschützer zu erkämpfen. Zudem wurden Gerüchte laut, dass sich das Paar uneinig über die Kindererziehung sei. Harry wolle nicht, dass die Kinder in der Öffentlichkeit gesehen werden. Meghan würde es den beiden Kindern aber angeblich lieber erlauben, mehr Wohltätigkeitsveranstaltungen zu besuchen, heißt es.

Allerdings beteuerte eine Vertraute des Paares, dass ihre Verbindung trotz aller Meinungsverschiedenheiten weiterhin stark sei.