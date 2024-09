Harry und Meghan gehen in Zukunft getrennte Wege

In der Vergangenheit traten Prinz Harry und seine Meghan meist gemeinsam auf. Doch das hat sich inzwischen geändert

Die Ex-Royals gegen den Rest der Welt - das war die Einstellung von Harry und Meghan nach ihrem Umzug in die Vereinigten Staaten. Jetzt allerdings beginnt die "heile-Welt-Fassade" langsam zu bröckeln. Es deutet immer mehr darauf hin, dass das Paar in Zukunft getrennte Wege geht. Zumindest was das Berufliche angeht.

Jimmy Fallon und Prinz Harry in "Tonightmares" © NBC ×

So sind Harry und Meghan immer öfter solo auf Events unterwegs und kümmern sich um ihre eigenen Projekte. Letzte Woche war Harry bei einem Charity-Event in New York - solo. Interessanterweise wirkt Harry bei seinen "Alleingängen" deutlich entspannter, als wenn seine Frau dabei ist. Schon zuvor war Harry bei Kevin Costners Benefiz-Veranstaltung ohne Meghan unterwegs.

Als nächstes wird Harry nach London reisen, um am "WellChild"-Event teilzunehmen. Auch in seine alte Heimat wird er ohne Meghan kommen, die England seit zwei Jahren nicht mehr besucht hat. "Sie werden weiterhin gemeinsam einige karitative Aufgaben wahrnehmen und Auslandsreisen unternehmen, aber ihre Arbeitsprojekte werden getrennt sein", kommentiert ein Insider die neue Situation. Ausgehen soll die "Abspaltung" laut der Quelle von Meghan und nicht von Harry.

© Getty ×

Beide verfolgen unterschiedliche Interessen

Auch ihre Netflix-Deals produzieren sie - bis auf die gemeinsame Doku vor zwei Jahren - getrennt von einander. Meghans Fokus liegt derzeit auf ihrer neuen Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard", die Luxus- und Wohlfühlprodukte auf den Markt bringt. "Harry fühlt sich manchmal wie ein Ersatzteil und sieht oft unglücklich aus, wenn er mit Meghan bei Veranstaltungen in Kalifornien unterwegs ist", meint dazu Palast-Experte Phil Dampier. Er sieht für Harry "einen Punkt erreicht, an dem er mehr für sich selbst will“.

© Getty Images ×

Es wird sogar schon gemunkelt, dass Harry unbedingt wieder zurück nach London ziehen und seine royalen Pflichten wieder aufnehmen will. Angeblich ohne seine Meghan.