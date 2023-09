Pamela Anderson strahlt im ''No Make-up''-Look

Auch ohne Make-up war Pamela Anderson wohl der Blickfang schlechthin bei der Pariser Fashion Week.

"Baywatch"-Star Pamela Anderson (56) sorgte im neuen "No-Make-up"-Look bei der Pariser Fahsion Week für Aufsehen. In knallgelbem Kleid tummelte sie sich bei einigen Show herum, wohnte unter anderem der von Isabel Marant in der ersten Reihe bei.

In dem ärmellosem, gelben Kleid mit beigen Riemchensandaletten war Anderson wohl der Hingucker in der französischen Hauptstadt. Dezenter Schmuck und eine helle Handtasche komplettierten ihren traumhaft schönen Look.

Mit ihrem Auftritt bei der Fashion Week bewies Anderson einmal mehr, dass sie auch ohne dicken Make-up alle überstrahlt. In der Modezeitschrift "Elle" erklärt sie ihre Wandlung hin zu einem natürlicheren Look. Früher habe sie immer "gemacht, was die Leute mir gesagt haben." Dadurch sei ihr äußeres Erscheinungsbild oftmals "wild und hemmungslos" gewesen. Dem Schminken schwor sie endgültig nach dem Tod ihrer ehemaligen Visagistin Alexis Vogel (†61) im Jahr 2019 ab. "Sie war die Beste. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass es ohne Alexis einfach besser für mich ist, kein Make-up zu tragen", so Anderson.

„Das ist ein neues Kapitel in meinem Leben, aber für die natürliche Schönheit brauche ich immer noch zwei Stunden vor dem Spiegel“, verriet Anderson Anfang September schmunzelnd gegenüber "Entertainment Tonight".