× Angelina Jolie und Rihanna machen Bademäntel zum coolsten Herbsttrend

Angelina Jolie und Rihanna haben diesen Herbst das wohl gemütlichste Kleidungsstück zum absoluten Trend gemacht. Bademäntel sehen jetzt nicht nur bequem, sondern auch unglaublich stylisch aus.

Was einst nur für gemütliche Stunden zu Hause oder im Spa gedacht war, erobert jetzt die Straßen und Laufstege. Dank Stilikonen wie Rihanna und Angelina Jolie hat der kuschelige Bademantel einen glamourösen Wandel durchgemacht und wurde zum absoluten Must-have im Herbst. Einfach reinschlüpfen, zubinden und wohlfühlen lautet die Devise und die Stars zeigen uns, wie schön Gemütlichkeit aussehen kann.

Rihanna macht den Bademantel zum Must-have

© Getty Images ×

Rihanna zeigte bereits vor einigen Wochen, wie stylisch Bademäntel aussehen können. Bei der Präsentation ihrer Beauty-Marke „Fenty Hair“ in London zog die Sängerin mit ihrem außergewöhnlichen Look alle Blicke auf sich. Die maßgeschneiderte Robe von Jacquemus erinnert stark an einen Bademantel, allerdings verleiht Rihanna dem Mantel einen eleganten Touch. Dank des Bindegurts schafft er tolle Proportionen und die edlen Accessoires sorgen für den extra Glamour-Faktor.

Angelina Jolie im trendigen Bademantel-Look

© Getty Images ×

Auch Angelina Jolie ist vom Bademantel-Trend begeistert. Zum Spaziergang in New York wagt die Schauspielerin einen ungewöhnlichen Stilbruch. Sie kombinierte zu einem eleganten Satin-Kleid einen Bademantel als Winter-Coat! Gepaart mit cremefarbenen Pumps, einer Pilotensonnenbrille und roten Fingernägeln verwandelte die 49-Jährige den Bademantel in ein absolutes Statement-Piece.

So stylen Sie den Bademantel-Trend nach

Edle Stoffe wählen

Der Bademantel kann trotz seines bequemen Schnitts sehr stilvoll wirken und ist das beste Beispiel dafür, wie elegant Loungewear sein kann! Um nicht wie frisch aus dem Badezimmer auszusehen, sollten Sie zu luxuriösen Stoffen wie Seide, Kaschmir oder Satin greifen. Damit wirkt der Look sofort edler und eleganter.

Accessoires sind Key

Eine elegante Tasche, auffällige Ohrringe und Sonnenbrillen verleihen dem Look Struktur und machen klar: Das ist ein durchdachtes Outfit und kein zufälliger „Ich habe verschlafen“-Look.

Statement-Schuhe

Kombinieren Sie den Bademantel mit stylischen Stiefeln oder High Heels, um den lässigen Charakter des Mantels auszugleichen. Flache Slipper funktionieren für einen gemütlichen Look, aber Stiefel geben dem Outfit einen modischen Touch.

Layering

Tragen Sie den Bademantel über einem Rollkragenpullover oder einem schicken Kleid. Dies verleiht dem Look mehr Tiefe und passt perfekt in den Herbst.