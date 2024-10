Leo-Muster war gestern! Rihanna macht jetzt diesen Animal-Print zum Trend

Rihanna sorgt derzeit mit extravaganten Looks für Aufsehen.

Nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch im Alltag sorgt Rihanna immer wieder für modische Statements. Ob cool oder sexy – Rihanna folgt keinen Trends, sondern setzt sie! Im Herbst zieht die Pop-Ikone mit extravaganten Mänteln alle Blicke auf sich. Nachdem sie vor Kurzem den Bademantel straßentauglich gemacht hat, legt sie nun nach – diesmal mit einem Mantel im angesagtesten Animal-Print der Saison.

Bye-bye Leomuster: Cow-Print liegt jetzt im Trend

Die R'n'B-Sängerin verleiht dem typischen Animal-Print jetzt eine neue, mutige Note. In einem kompletten Cow-Print-Look durchstreift Rihanna die Straßen von New York. Zu einem schlichten weißen Top und passenden Hotpants trägt sie einen Oversized-Mantel, der aus verschiedenen Kuhfell-Patches zusammengesetzt ist. Das Outfit kombiniert Rihanna mit weißen Sneaker, die ebenfalls im Kuhmuster gehalten sind, sowie einer gewebten Ledertasche von Bottega Veneta. Perfektioniert wird der Look durch eine glänzende Diamanten-Halskette.

Rihanna setzt in New York ein modisches Statement und macht das Kuh-Muster zum neuesten Trend. © Instagram /@badgirlriri ×

Für Mode-Mutige

Der Look ist definitiv nichts für Schüchterne! Rihannas Maxi-Coat und Sneaker im Cow-Print sind alles andere als dezent. Aber für diejenigen, die genug von den klassischen Leo-Mustern haben und im Herbst mit einem neuen Animal-Print auffallen wollen, ist der Cow-Print die perfekte Wahl. Eins steht fest: Laut Rihanna sind Leoparden-Prints OUT und Kuhmuster sind IN.