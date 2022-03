Schlagabtausch zwischen Kratky und Seiler

Robert Kratky war genervt davon, dass Christopher Seiler immer denselben Song spielt

Auch in der heimischen Society gibt es einen Schlagabtausch, der zwar nicht mit dem von Will Smith und Chris Rock vergleichbar ist, aber dennoch für sehr viel Unterhaltung sorgt. Die Vorgeschichte: Austropop-Star Christopher Seiler läuft jeden Tag um 6 Uhr eine Morgenrunde und quält seine Follower täglich mit dem Song "Morning Has Broken" von Cat Stevens. Unter den Abonnenten ist auch Ö3-Moderator Robert Kratky. Er fühlte sich durch Seilers morgendliche Postings so genervt, dass er sich beim Sänger persönlich beschwerte. Seiler nahm das zum Anlass gleich noch eine Story zu posten: "Gestern hat mir der Kratky geschrieben. Anpöbelt hat er mich. Er hat gesagt, wenn ich den Song noch einmal spiele, hat das Konsequenzen für meine Karriere. Deshalb spiele ich jetzt 'Morning Has Broken'."

Kratky tauscht Seiler und Speer gegen Cat Stevens

Kurz darauf meldete sich Robert Kratky auf Instagram zu Wort: "Sei nicht traurig, ich tausche jetzt einfach alle Seiler-&-Speer-Songs gegen Cat Stevens aus." Im Hintergrund das Ö3-Studio und "Morning Has Broken". Seilers Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Traurig ist die falsche Bezeichnung. Ich sehe mich eher als Gewinner, weil von den drei Euro, die ich von euch Tantiemen bekomme, hätte ich mir die Platte eh nicht kaufen können." Als Zeichen der Freundschaft bestellte Kratky ihm die CD nach Hause. Seiler bedankte sich für das grandiose Geschenk.