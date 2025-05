Anzüge statt Abendkleider? DAS erwartet uns auf dem Red Carpet der Met Gala 2025

Heute findet das Mode-Event des Jahres statt. Das Motto der Met Gala 2025 lautet „Superfine: Tailoring Black Style“ und würdigt die Bedeutung schwarzer Herrenmode und Dandy-Kultur als Ausdruck von Identität und Widerstand. Wie die Stars den Dresscode „Tailored for You“ vermutlich interpretieren:

Jedes Jahr fiebern Fashion-Fans dem ersten Montag im Mai entgegen, denn mit ihm kommt die Met Gala – der inoffizielle „Superbowl der Mode“. Ab Mitternacht unserer Zeit wird der wohl legendärste rote Teppich der Welt eröffnet. Designer:innen, Supermodels, Schauspieler:innen, Musiker:innen und andere Promis strömen ins Metropolitan Museum of Art in New York City, wo sie nicht nur die neue Ausstellung des Costume Institute feiern, sondern vor allem mit spektakulären Looks für Aufsehen sorgen.

Das Thema der Met Gala 2025

Die diesjährige Frühjahrsausstellung trägt den Titel „Superfine: Tailoring Black Style“ und widmet sich dem schwarzen Dandyismus – also der Art und Weise, wie schwarze Männer und maskuline Figuren seit Jahrhunderten durch Mode Stil, Widerstand und Selbstbehauptung ausdrücken. Gastkuratorin Monica Miller (Barnard College) beleuchtet in der Ausstellung die Entwicklung vom 18. Jahrhundert bis heute – von historischen Porträts über ikonische Subkulturen wie die Sapeurs bis hin zu modernen Streetstyle-Ikonen und Runway-Auftritten.

Der diesjährige Dresscode – „Tailored for You“ – lädt die Mode-Elite dazu ein, maßgeschneiderte Outfits zu präsentieren, die nicht nur stilistisch überzeugen, sondern auch Statements über Identität, Geschichte und Ästhetik setzen.

Was werden die Stars zur Met Gala 2025 tragen?

Dieses Jahr lautet das Motto wohl eher Anzüge statt Abendkleider. Auf dem berühmten roten Teppich werden heuer maßgeschneiderte Meisterwerke erwartet. Von klassischen Zoot Suits mit breiten Schultern und weiten Hosen über extravagantere Looks im Stil der Saville Row, bis hin zu monochromen, ultramodernen Interpretationen klassischer Anzüge. Auch Accessoires spielen eine wichtige Rolle: Statement-Broschen, federgeschmückte Hüte oder auffällige Uhren und Krawattenclips bringen Persönlichkeit und historischen Tiefgang.

Welche Stars tragen welche Designer?

Die Gala folgt oft dem Prinzip: „Wer trägt wen?“ – denn viele Stars erscheinen in Outfits jener Brands, deren Kampagnen-Gesichter sie sind.

Dua Lipa, Chanel-Botschafterin, wird aller Wahrscheinlichkeit nach in einem maßgeschneiderten Look von Chanel erscheinen – vielleicht mit einem Twist aus klassischem Tweed und maskulinen Schnitten.

Zendaya, das aktuelle Gesicht von Louis Vuitton, könnte in einer hyperstilisierten LV-Interpretation des Themas auftreten – denkbar wäre ein Anzugkleid oder ein dramatisch überhöhter Smoking mit Couture-Elementen entworfen von Nicolas Ghesquière.

Rihanna hält ihren Look traditionell bis zur letzten Sekunde geheim – aber Insider tippen auf eine maßgefertigte Kreation von John Galliano für Maison Margiela.

Anne Hathaway erschien auf einer der offiziellen Pre-Gala-Partys in einem perfekt geschnittenen schwarzen Versace-Anzug mit goldenen Heels – ein Vorbote für weitere Versace-Auftritte auf dem Teppich?

Aber auch Designer wie Thom Browne, bekannt für seine skulpturalen Anzug-Designs, oder Haider Ackermann, der für elegante Schneiderkunst mit intellektuellem Flair steht, sind heiße Kandidaten.

Fest steht: Die Met Gala 2025 verspricht ein modisches Highlight zu werden, das die Vielfalt und Kreativität schwarzer Herrenmode zelebriert. Mit maßgeschneiderten Outfits, die persönliche und kulturelle Geschichten erzählen, setzen die Stars ein starkes Statement für Individualität und Stil.