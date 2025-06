× Glamouröses Comeback: Sydney Sweeney zeigt sich heißer denn je

Bei der Premiere ihres neuen Thrillers Echo Valley zog Hollywood-Beauty Sydney Sweeney alle Blicke auf sich. In einem atemberaubenden, knallroten Ballkleid mit XXL-Ausschnitt legte die 27-Jährige einen Auftritt hin, der für Schnappatmung sorgte!

Erst vor wenigen Tagen machte Sydney Sweeney öffentlich, dass ihre Verlobung geplatzt ist, doch von Herzschmerz fehlt jede Spur! Stattdessen zeigte sich die Schauspielerin auf dem roten Teppich in New York City selbstbewusster und heißer denn je. Mit einem tief ausgeschnittenen, maßgeschneiderten Vera-Wang-Kleid zog sie alle Blicke auf sich und setzte dabei ihre Kurven perfekt in Szene.

Sydney Sweeney lässt tief blicken

© Getty Images ×

Das scharlachrote Traumkleid von Designerin Vera Wang war ein echter Hingucker. Es schmiegte sich eng an Sydneys schmale Taille, bevor es in einen voluminösen, bodenlangen Rock überging. Rüschendetails betonten zusätzlich ihre Silhouette, während sie auf dem roten Teppich alle sprachlos hinterließ.

© Getty Images ×

Dazu trug sie ihr blondes Haar in sanften Wellen und verzichtete auf auffälligen Schmuck. Auch beim Make-up hielt sich die Beauty zurück, ganz nach dem Motto: weniger ist mehr. Hinter dem Wow-Look steckt übrigens ihre Erfolgs-Stylistin Molly Dickson, die auch schon Lana Del Rey und Ariana Greenblatt in Szene setzte.

Glamour-Auftritt bei Filmpremiere

Neben Sydney zeigte sich auch Oscar-Gewinnerin Julianne Moore, die in Echo Valley ihre Film-Mutter spielt. Gemeinsam mit Co-Star Kyle MacLachlan, der den Ehemann von Moores Figur verkörpert, posierten sie strahlend fürs Blitzlichtgewitter.

© Getty Images ×

In dem Thriller, der diese Woche in ausgewählten US-Kinos startet und ab kommendem Freitag auf Apple TV+ zu sehen ist, spielt Moore eine Pferdetrainerin auf einer abgelegenen Farm in Pennsylvania. Das ruhige Landleben wird jedoch schlagartig auf den Kopf gestellt, als ihre Tochter, gespielt von Sweeney, blutüberströmt nach Hause kommt.