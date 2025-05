× Mit diesen heißen Star-Looks wurde die Formel 1 zur Nebensache!

Der F1 Grand Prix von Monaco gilt als das anspruchsvollste Rennen der Saison. Doch wenn Stars wie Dua Lipa und Charlène am Streckenrand stehen, übernimmt die Mode die Pole Position. Eines ist klar: Die heißesten Runden wurden diesmal nicht auf der Strecke gedreht, sondern entlang der Boxengasse!

Beim legendären Grand Prix von Monaco ging es nicht nur um schnelle Autos, quietschende Reifen und knallharte Überholmanöver, sondern vor allem um heiße Looks und jede Menge Star-Power. Die prominenten Gäste machten das Rennen zur Nebensache und verwandelten das Motorsport-Event kurzerhand in eine glamouröse Fashion-Show.



Diese Stars ließen sich den Grand Prix von Monaco nicht entgehen

Charlène von Monaco

Während der Siegerehrung zog Charlène von Monaco in einem feuerroten Statement-Look alle Blicke auf sich. Ihre gestreifte Bluse, die perfekt abgestimmte Business-Hose und die knallroten High Heels sorgten für einen echten Hingucker. Ihre Haare waren kunstvoll hochgesteckt und sanfte Wellen umspielten ihr Gesicht.

Naomi Campbell

Auch Supermodel Naomi Campbell ließ sich das sportliche Großereignis nicht entgehen. Sie tauchte in einem verspielten One-Shoulder-Kleid in Weiß auf. Dazu kombinierte sie eine weiße Sonnenbrille und schwarze Sneakers.

Dua Lipa

Dua Lipa nutzte die Pause ihrer „Radical Optimism“-Tour für einen stylischen Boxenstopp in Monaco. Ihr gelbes Top mit Geparden-Print war nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein augenzwinkernder Verweis auf das schnellste Tier der Welt. Schwarze Boyfriend-Jeans, ein schlichter Gürtel und eine Jacke von Puma rundeten ihren lässigen Power-Look ab.

Sofía Vergara

Hollywood-Star Sofía Vergara brachte ebenfalls heiße Riviera-Vibes mit. In einem Bustier-Top aus Spitze und Jeans mit weitem Bein sorgte sie für ordentlich Blitzlichtgewitter. Zu dem lässigen Look kombinierte sie eine dunkle Sonnenbrille, eine Mini-Hermès-Kelly-Krokodiltasche sowie eine Handvoll Armbänder.

Lauren Sanchez

Auch Lauren Sanchez sorgte für offene Münder, als sie am Sonntagnachmittag in einem durchsichtigen Wow-Look durch die Boxengasse von Monaco schlenderte. An der Seite von Verlobtem Jeff Bezos spazierte die 55-Jährige Hand in Hand durchs Fahrerlager und zog mit einem schwarzen Kleid alle Blicke auf sich.

Bei so viel Star-Glamour, Designer-Fieber und Fashion-Feuerwerk rückten selbst Ferrari, Red Bull & Co. in den Hintergrund.