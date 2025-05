× Heiße Bikinigrüße von Hailey Bieber & Co.: Diese Stars läuten den Sommer ein

Der Sommer steht vor der Tür und während wir uns noch nach Sonne und Strand sehnen, liefern uns Promis wie Kylie Jenner, Hailey Bieber, Dua Lipa und Co. bereits die heißesten Bikinigrüße. Wir werfen einen Blick auf die angesagtesten Beach-Looks der Stars.

Auf Instagram steigen die Temperaturen, denn Promis wie Kylie Jenner, Sylvie Meis & Co. zeigen sich bereits in ihren heißesten Beach-Looks. Ob knappe Bikinis, aufregende Muster oder gewagte Schnitte – die berühmten Schönheiten setzen Trends und liefern ganz nebenbei jede Menge Urlaubsinspiration. Bei diesen Bildern bekommt man sofort Lust, die Koffer zu packen und an den Strand zu fahren.

Kylie Jenner

© Instagram/ @kyliejenner ×

Reality-Queen Kylie Jenner versorgt ihre Fans derzeit mit reichlich Bikinicontent. In einem freizügigen blau-weißen Badeanzug mit auffälligen Cut-outs setzt sie ihre Kurven perfekt in Szene. Der raffinierte Einteiler mit Zier-Details betont vor allem ihre durchtrainierten Bauchmuskeln. Ihre Fans sind begeistert und bekommen bei diesem Anblick nicht nur Schnappatmung, sondern auch akutes Fernweh.

Hailey Bieber

© Instagram/ @haileybieber ×

Hailey Bieber beweist: Leopardenmuster sind zurück und heißer denn je! Die frischgebackene Mama zeigt sich strahlend schön und topfit in einem Animal-Print-Bikini, der alle Blicke auf sich zieht. Von Babybauch keine Spur, stattdessen posiert das Model selbstbewusst und zeigt sich so sexy wie nie.

Dua Lipa

© Instagram/ @dualipa ×

Sängerin Dua Lipa bringt mit ihrem neuesten Insta-Post nicht nur ihre Fans zum Schwitzen. In einem braunen Bikini mit schokoladenfarbenen Punkten und trendigen Schnürdetails läutet sie bereits den Sommer ein. Die 29-Jährige strahlte mit der Sonne um die Wette und räkelte sich verführerisch auf einer Liege.

Sylvie Meis

Moderatorin Sylvie Meis meldet sich mit sonnigen Grüßen aus Griechenland. In einem farbenfrohen Zweiteiler posierte die 47-Jährige am Strand und rundete ihren Look mit einer weißen Statement-Sonnenbrille ab. Die Fans sind begeistert und überschütten die Bilder mit Komplimenten. Einer schreibt: „Das ist der schönste Bikini, den ich je gesehen habe.“ Wir können da nur zustimmen!

Irina Shayk

Model Irina Shayk beweist, dass heiß nicht teuer sein muss. Für ihren neuesten Bikini-Look greift sie zu einem erschwinglichen Teil von Calzedonia –und kombiniert es überraschend lässig mit Gummistiefeln und Statement-Ohrringen.