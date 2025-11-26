So schön bodenständig wohnt Popstar Rita Ora in London

Für das Interior-Magazin Architectural Digest öffnet Rita Ora die Türe zu ihrem Haus in London. Was sich darin verbirgt ist überraschend anders, als das was man von einem Popstar vermuten würde.

Wir haben schon viele Promi-Villen gesehen, aber selten eine, die so herrlich bodenständig und warm wirkt wie die von Rita Ora. Architectural Digest hat die Sängerin in ihrem viktorianischen Backsteinhaus in Londons Elite-Viertel Primrose Hill besucht, und was sich hinter der denkmalgeschützten Fassade verbirgt, ist eine echte Überraschung.

Vintage statt Villa: Rita Ora wohnt in einem Haus mit Geschichte

Das 1877 erbaute Haus gehörte einst dem berühmten Buchillustrator Arthur Rackham. Ora verliebte sich sofort in die kreative Aura des Gebäudes, wie sie im Interview mit AD erzählt: „Ich habe mich schon immer zu Häusern mit einer alten Seele hingezogen gefühlt.“ Trotz Renovierung blieb alles, was den historischen Charme ausmacht, unangetastet.

Wer bei Rita Ora an Glitzer, Glamour und Designer-Überfluss denkt, wird hier eines Besseren belehrt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Taika Waititi lebt die Sängerin zwischen Vintage-Möbeln vom Straßenmarkt, alten Kaminen und liebevoll erhaltenen Details. Viele Stücke stammen sogar aus ihrem alten Elternhaus.

Die Einrichtung übernahm ihre Schwester Elena, während Interior-Designerin Joanna Plant den Feinschliff setzte. Erdtöne, Animal-Print, Retro-Silhouetten und mitten im heimeligen Esszimmer: ein persönlich angefertigtes Kunstwerk von Damien Hirst.

Cottage-Garten ist Rita Oras Rückzugsort

Besonders ins Schwärmen gerät Ora, als sie durch ihren Garten führt – und der ist für London wirklich außergewöhnlich groß. Überall blühen Blumen, verwunschene Ecken laden sie in ihrem stressigen Alltag zum Durchatmen ein.

Denn während ihr Äußeres oft knallig, extravagant und trendy ist, zeigt sich ihr Inneres hier: ruhig, gemütlich und authentisch.