Schauspielerin Emily Ratajkowski zeigt sich in einem hautengen Kleid - das Netz flippt aus.

Wenige Wochen ist Schauspielerin und Model Emily Ratajkowski Mutter. Söhnchen Sylvester "Sly" wurde am 8.3. geboren.

Inszenierung auf Instagram

Nachdem sie in der letzten Zeit auf Instagram einige Babybilder gepostet hat, scheint Emily nun zu früherer Form aufgelaufen zu sein. Denn die Schauspielerin zeigt sich und ihren Körper sehr gerne auf sexy Bildern.

Emily Ratajkowski: Supersexy nach Geburt

Ein neuer Schnappschuss lässt die Fans der Brünetten regelrecht ausflippen. Darauf zu sehen: Emily in einem hautengen Kleid, das einen sehr tiefen Ausschnitt hat. Sie kommentiert es mit: "Mom's Night Out". Es scheint also ihr erstes Abendessen außerhalb zu sein, seitdem ihr Sohn geboren wurde. Dazu gönnt sie sich einen Drink, der wie ein Martini aussieht. Prost!