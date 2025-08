„Wednesday“-Star Jenna Ortega macht den Gothic-Glam jetzt bürotauglich

Morgen geht es endlich los: Die zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Wednesday“ feiert Premiere! Und während ihre Fans weltweit gespannt warten, sorgt Jenna Ortega auch abseits der Leinwand für Aufsehen. Die Schauspielerin beweist jetzt, dass der Goth-Look auch bürotauglich ist.

Auf ihrer Pressetour zur zweiten Staffel von „Wednesday“ lieferte Jenna Ortega wieder einmal einen atemberaubenden Auftritt. Bei ihrem gestrigen Besuch bei Good Morning America präsentierte sie einen Look, der den düsteren Gothic-Glam der Serie mit einem eleganten Büro-Twist vereint. Wer also noch auf der Suche nach dem perfekten Office-Style ist, sollte sich unbedingt von der Schauspielerin inspirieren lassen.

Jenna Ortega bringt den Gothic-Glam ins Büro

© Getty Images



Bei ihrem neuesten Auftritt in New York zog Ortega in einem Look aus der Frühjahrskollektion 2026 von Willy Chavarria alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin trug ein übergroßes Anzugjackett mit Power-Schultern, das an die 80er Jahre erinnerte und sofort an ihre kultige Rolle als Wednesday denken ließ. Dazu kombinierte sie einen wadenlangen Rock, der durch seinen minimalistischen Schnitt und einen raffinierten Schlitz hinten perfekt den modernen Goth-Look für die Bürowelt ins Spiel brachte.

Ortega setzt auf mystische Accessoires

© Getty Images

Wie immer setzte Ortega auch bei ihren Accessoires auf dramatische Statements. Ihr großer schwarzer Hut und die markante Sonnenbrille machten den Look besonders geheimnisvoll. Der Hut wirkte wie ein Schutzschild, das ihre Privatsphäre bewahrte, während ihr die Sonnenbrille einen mystischen, fast „unantastbaren“ Look verlieh. Und als wäre das nicht genug, verpasste sie ihrem Auftritt noch das gewisse Etwas mit den berühmten Christian Louboutin Pointe Shoe Pumps, die aktuell im Trend liegen.

„Wednesday“-Look wird jetzt alltagstauglich

Bei jedem ihrer Auftritte während der Pressetour zeigte uns Jenna Ortega, wie modern und vielseitig der Wednesday Addams-Look sein kann! Wenn Sie also dachten, der Gothic-Look sei nur etwas für Halloween oder die düsteren Ecken der Modewelt, sollten Sie nochmal nachdenken.

Mit einem Outfit wie diesem, hat Ortega gezeigt, dass Goth-Glam auch perfekt für das Büro geeignet ist. Mit der zweiten Staffel von Wednesday, die ab morgen auf Netflix zu sehen ist, dürfen wir uns schon jetzt auf noch mehr Style-Inspirationen von der Schauspielerin freuen.