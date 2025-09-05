Keine Einladung: Selena Gomez heiratet ohne ihre Besties Taylor Swift und Nicola Peltz

Bei Selena Gomez stehen die Hochzeitsglocken kurz bevor – doch schon jetzt sorgt die Gästeliste für Wirbel. Einige enge Freunde fehlen überraschend.

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (33) steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen mit Musikproduzent Benny Blanco (37) – doch die Gästeliste sorgt für Gesprächsstoff. Denn nicht alle, die in den vergangenen Jahren zu Selenas engstem Kreis zählten, werden bei dem großen Tag dabei sein.

Überraschende Namen fehlen

Auffällig ist vor allem die Abwesenheit ihrer „Only Murders in the Building“-Kollegen Steve Martin (80) und Martin Short (75). Die beiden nahmen es mit Humor und verrieten im Interview mit Extra: „Wir werden mit Handmikrofonen einschweben und etwas umsetzen.“

Doch nicht nur Hollywood-Legenden stehen außen vor. Auch beim Junggesellinnenabschied auf einer luxuriösen Yacht fehlten gleich zwei enge Weggefährtinnen: Taylor Swift (35) und Nicola Peltz (30). Während Taylor mit ihrem Verlobten Travis Kelce (35) unterwegs war, sorgt Nicolas Abwesenheit für umso mehr Spekulationen.

Ende einer „Seelenschwestern“-Freundschaft

Noch vor wenigen Jahren bezeichneten Selena, Nicola und deren Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (26) ihre Freundschaft scherzhaft als „Throuple“. Nicola selbst sprach von Selena als ihrer „Seelenschwester“. Doch das Verhältnis hat Risse bekommen. Ein Insider berichtet, Nicolas ständiger Drang nach Aufmerksamkeit habe zu Spannungen geführt – zuletzt auch, weil besondere Anlässe wie Nicolas Erneuerung des Eheversprechens ohne Selena stattfanden.

Ein neuer, engerer Kreis

Seit der Verlobung im Dezember 2024 – Selena und Benny sind seit Juni 2023 ein Paar – setzt die Sängerin offenbar auf eine kleinere, ausgewählte Runde. Fehlende Namen wie Taylor oder Nicola unterstreichen Selenas Wunsch nach einer intimen und fokussierten Hochzeit, frei von öffentlichem Drama.