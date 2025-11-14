GQ Men of the Year 2025: So heiß war die Gala-Nacht mit Hailey Bieber & Sydney Sweeney

Die GQ Men of the Year-Gala feierte 2025 ihr 30. Jubiläum. Zu diesem Anlass ließ das Magazin die Korken knallen und lud am 13. November zu einer legendären Party mit hochkarätiger Gästeliste. Unter das Partyvolk mischte sich neben Sydney Sweeney auch Hailey Bieber und viele weitere A-Lister.

Wenn GQ ruft, dann lassen sich die Stars nicht zweimal bitten. Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums des Magazins fand die Veranstaltung am 13. November im legendären Chateau Marmont in Los Angeles statt. Die größten Promis kamen zusammen, um nicht nur ihre Ehrungen zu feiern, sondern auch um mit ihren gewagten Looks für ordentlich Schlagzeilen zu sorgen.

Hailey Bieber im transparenten Traumkleid

Heiß, heißer, Hailey! Hailey Bieber sorgte für offene Münder, als sie bei der Gala in einem atemberaubenden, transparenten Glitzer-Neckholderkleid erschien. Das Highlight: Der XXL-Rückenausschnitt. Dieser setzte nicht nur Haileys durchtrainierten Körper perfekt in Szene, sondern auch ihren Gucci-Tanga von Tom Ford, der mit juwelenbesetzten Details aufwartete.

Mit diesem verführerischen Look stahl die 28-Jährige allen die Show!

Sydney Sweeney sorgt für Blitzlichtgewitter

Auch Sydney Sweeney glänzte am roten Teppich und zog in einem schwarzen, figurbetonten Versace-Kleid, das ihre Kurven perfekt zur Geltung brachte, alle Blicke auf sich. Der „Euphoria“-Star fühlte sich in dem sexy Rock-’n’-Roll-Look sichtlich wohl und spielte verführerisch mit ihren Haaren, während sie auf dem roten Teppich für die Fotografen posierte.

90er-Jahre Glamour am roten Teppich

Das Motto der Gala lautete „Hollywoods Roter Teppich der 90er Jahre“ und die Stars kamen in vintage-tauglichen Looks, die uns direkt in die goldene Ära der Mode zurückwarfen. Slipdresses, durchsichtige Stoffe und die typischen „Wilden 90er“ waren ein absolutes Muss. Hier kommen die schönsten Looks des Abends.

Ein spektakulärer Abend der Mode, des Glamours und der Nostalgie!