Im heißen Rachekleid: Lily Allen zeigt ihrem Ex, was er verpasst!

Lily Allen lässt sich nach ihrer Trennung von „Stranger Things“-Star David Harbour nicht unterkriegen. Bei der Weltpremiere von „The Hunger Games: On Stage“ in London trug die Sängerin das ultimative transparente Rachekleid und zeigte ihrem Ex, was er verpasst!

Seitdem Lily Allen in ihrem neuen Album „West End Girl“ ihre Trennung von David Harbour verarbeitet hat, zeigte sie sich in einer Reihe von aufregenden „Revenge Looks“. Bei der Premiere von „Die Tribute von Panem – On Stage“ übertraf sie jedoch alles, was man bisher gesehen hatte. Allen trug ein durchsichtiges Strickkleid, das ihren Tanga durchblitzen ließ und für den ein oder anderen Nippelblitzer sorgte.

Lily Allen begeistert im Revenge Dress

© Getty Images

Es ist das ultimative Rachekleid: Lily schritt im Londoner West End in einem durchsichtigen schwarzen Strickkleid über den roten Teppich. Das Kleid aus der legendären Galliano-Kollektion ließ keinen Raum für Fantasie: Es war hauteng, mit hohem Kragen und langen Ärmeln, und darunter trug sie nur einen schwarzen Tanga und verzichtete auf einen BH.

© Getty Images

Die Sängerin trug ihre Haare zu einem lässigen Dutt, dazu ihre typische, zerzauste Ponyfrisur. Ihre Nägel glänzten in einem transparenten Rosa, und ihr Make-up hielt sie minimalistisch, aber trotzdem strahlend. Den heißen Look rundete die 40-Jährige mit schwarzen Louboutins ab.

Heiße Looks nach der Trennung

Es ist nicht das erste Mal, dass Lily mit ihren Looks für Aufsehen sorgt. Schon vor ein paar Tagen, bei den CFDA Fashion Awards, zeigte sie sich fast nackt in einem winzigen BH und einem durchsichtigen Rock.

© Getty Images

Lily selbst verrät, dass ihr neues Album „West End Girl“ sehr viele persönliche Erlebnisse widerspiegelt. „Es gibt definitiv Dinge aus meinem Leben, die sich in diesem Album zeigen“, verriet sie kürzlich in einem Interview. Eine der größten Offenbarungen? Ihre Entdeckung von Davids heimlicher Affäre mit einer jüngeren Kollegin und seinem Profil auf der Promi-Dating-App Raya.

Ein Neuanfang

Statt sich zu verstecken, geht Lily mit ihrer Geschichte und ihrem Schmerz offen um und zeigt uns allen, wie man sich nach einer Trennung zurückerobert. Mit heißen Looks und absoluter Selbstsicherheit setzt sie klare Statements und beweist: Sie ist stärker und selbstbewusster als je zuvor!