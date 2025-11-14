Millie Bobby Brown wird im heißen Burlesque-Look zum Hingucker

Bei der "Stranger Things"-Premiere im Odeon Luxe Leicester Square in London sorgte Millie Bobby Brown für einen der aufregendsten Auftritte des Abends.

Die "Stranger Things"-Premiere in London war ohne Frage eines der am heißesten erwarteten Events des Jahres. Schließlich kehrt die Kultserie nach langer Pause mit ihrer finalen Staffel zurück und Fans aus aller Welt fiebern dem Abschluss der Mystery-Saga entgegen. Auf dem roten Teppich versammelte sich die gesamte Hawkins-Crew, doch eine stahl an diesem Abend allen die Show: Millie Bobby Brown.

© Getty Images

Die Schauspielerin, die seit Staffel eins als Eleven zu den beliebtesten Figuren der Serie zählt, überraschte mit einem Look, der ebenso erwachsen wie dramatisch daherkam. Statt sich für eine klassische Red-Carpet-Robe zu entscheiden, setzte Millie auf ein mutiges Styling, zwischen Burlesque und Gothic-Vibes.

Burlesque-Glamour mit Gothic-Twist

© Getty Images

Der Look bestand aus einem superengen Korsett-Top, das Millies Sanduhrfigur eindrucksvoll betonte. Statt eines klassischen Rocks entschied sich die Schauspielerin für einen komplett transparenten schwarzen Stoff, der sich zu einer eleganten Schleppe vereinte.

Mit seinen dunklen Akzenten verlieh das Outfit deutliche Gothic-Vibes. Man könnte fast meinen, Millie habe sich ein Stück weit von Jenna Ortegas Wednesday-Ästhetik inspirieren lassen.

Dunkles Make-up & funkelnde Details

© Getty Images

Passend zum düsteren Couture-Moment setzte Millie auch beim Make-up auf Smokey Eyes und gedeckte Töne. Ein glamouröser Kontrast dazu: ihr Verlobungsring, der bei jeder Bewegung funkelte. Zusätzlich trug sie einen weiteren Diamantring sowie glitzernde Diamant-Ohrringe.

Turtel-Alarm mit Noah Schnapp

© Getty Images

Für süße Momente am Red Carpet sorgte außerdem ihr inniges Miteinander mit Co-Star Noah Schnapp. Die beiden wurden kichernd und Arm in Arm fotografiert – was bei Fans sofort für Spekulationen sorgte. Doch kein Grund zur Sorge: Die zwei sind einfach nur sehr gut befreundet und genießen es, gemeinsam durch den Premierenabend zu wirbeln.