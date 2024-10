Millie Bobby Brown & Jake Bongiovi: Endlich gibt's Fotos der Geheimhochzeit!

Wow! Die zwei Jungstars sahen atemberaubend aus!

Endlich gibt es Fotos dieser Star-Hochzeit! Die zweite Hochzeit von Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi hatte es in sich, wie die feschen Bilder zeigen.

Italienisches Fest

Am Mittwoch, 2.10. posteten die Frischvermählten Fotos von ihrer üppigen italienischen Hochzeit - vier Monate nachdem sie sich in einer viel „schlichteren“ Zeremonie das Ja-Wort gegeben hatten. „Für immer und ewig, deine Frau“, betitelte der ‚Stranger Things‘-Star, 20, das Posting auf Instagram.





Wunderschöne Braut

Bei der Zeremonie, die bei der Villa Cetinale stattfand, einer Luxus-Destination in der Toskana, sah die Schauspielerin in einem weißen Spitzenkleid (von Galia Lahavs Designerin Sharon Sever auf den Leib geschnitten) mit korsettartigem Mieder und quadratischem Ausschnitt atemberaubend aus. Sie trug ihr Haar zu einer raffinierten Hochsteckfrisur und vervollständigte den Brautlook mit einem langen, spitzenverzierten Schleier. Später trug sie das Haar offen und ein Minikleid dazu - als bei einer Party bis in den Morgen gefeiert wurde. Insgesamt vier Outfits trug die Braut - darunter ein weißer Traum von Oscar de La Renta.

Bräutigam

Bongiovi trug eine weiße Anzugsjacke von Tom Ford und eine schwarze Hose, als er neben Browns „Stranger Things“-Co-Star Matthew Modine, der die Trauung vollzog, auf seine Braut am Altar wartete