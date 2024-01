Drehstart für "Stranger Things" Finale

Nach der langen Pause wegen dem Hollywood Streik stehen die Stars von "Stranger Things" jetzt wieder vor der Kamera. Die 5. Staffel kommt aber nicht vor 2025.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und wenn es ein schlichtes in schwarzweiß-gehaltenes Gruppen-Foto mit Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, David Harbour, Winona Ryder und Co. vor der rot-gefärbten Zahl „5“ zeigt dann sowieso: Drehstart für die 5. und letzte Staffel von "Stranger Things". Am Montag war es endlich soweit. Nach der monatelangen Verzögerung wegen dem Hollywood Streik geht die Rekord-Serie, die bislang schon über 64 Millionen US-Zuseher zittern ließ, nun ins Finale. Und das gleich mit den nächsten Cliffhanger.

© Netflix ×

(von links nach rechts): Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, David Harbour, Winona Ryder, Cara Buono, Joe Keery, Amybeth McNulty, Charlie Heaton, Brett Gelman, Maya Hawke, Natalia Dyer, Jamie Campbell Bower, Priah Ferguson, Cast-Neuzugang Linda Hamilton, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, die Serienschöpfer Ross und Matt Duffer, Finn Woldhard und Sadie Sink.

Nach dem Rätsel um den schwer verletzten Bösewicht Vecna versprechen die Duffer-Brüder, die Autoren der Serie, mit einem ersten Einblick auf die erste Drehbuch-Seite weitere Hochspannung: „Dunkelheit. Das Geräusch von kaltem Wind. Ächzende Bäume. Und… Eine Kinderstimme. Sie singt einen bekannten Song“.

season 5. chapter one. the crawl. happy stranger things day pic.twitter.com/xCdNLjD7Yt — Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2022

Beim Serien-Finale, das frühestens 2025 vielleicht sogar erst 2026 auf Netflix läuft, ist es den Autoren „sehr wichtig, jeder der liebgewonnenen Figuren einen würdigen Abschluss ihrer Entwicklung in der Serie zu bereiten“. Die erste Folge wird den Titel „The Crawl“ (zu Deutsch: „Das Kriechen“) tragen.

Als Einstimmung kommt Stranger Things ab 17. November auf die Bühne. Im Londoner Phoenix Theatre erzählt "Stranger Things: The First Shadow" die Vorgeschichte im Jahr 1959: "Der neue Schüler Henry Creel, der ja in Folge zum bösen Cecna mutiert, zieht nach Hawkins, doch der Neustart gestaltet sich schwieriger als erhofft."