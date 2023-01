Jahrelang behielt er seine Homosexualität aus Angst für sich. Nun hat sich Noah Schnapp geoutet.

Vergangenen Sommer verkündete Noah Schnapp, dass seine Filmfigur Will Byers homosexuell sei. Nun teilte er ein Tiktok-Video, in dem er sich auch als Privatperson outet: "Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich dachte", so Schnapp. Er habe jahrelang Angst gehabt, sich zu outen, verkündet er weiter. Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich erzählte, dass ich schwul bin, nachdem ich mich 18 Jahre lang vor Angst versteckt hatte, sagten sie nur: 'Wir wissen es'."

Die Kommentare zum Coming-out sind durchweg positiv, viele schreiben Dinge wie "Ich wusste es", "Sogar die Drehbuchautoren wussten es" – oder posten einfach nur Herzen.