Rainer goes USA: ORF-Hammer um Pariasek

Der Kult-Moderator ist wieder im Einsatz.

Beim Weltcup-Auftakt in Sölden war Rainer Pariasek noch wie gewohnt als Moderator im Einsatz, bei den nächsten Stationen in Levi, Gurgl und auch Copper Mountain fehlte der 61-Jährige dann allerdings.

Ski-Fans müssen aber nicht mehr lange ohne den Kult-Moderator auskommen. Wie der ORF mitteilte, wird Pariasek in der kommenden Woche die Herren-Rennen in Beaver Creek (Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf) in gewohnter Manier aus dem Zielraum moderieren.

© GEPA

Olympia und WM

Nach dem gewonnenen Machtkampf gegen Sportchef Hannes Aigelsreiter dürfte Pariasek wieder öfter im ORF zu sehen sein und auch wichtige Events moderieren.

In den nächsten Monaten stehen mit Olympia und der Fußball-WM in Nordamerika gleich zwei Großevents an. Fans dürfen wohl zu Recht hoffen, dass der ORF dabei auch auf Rainer Pariasek setzt.