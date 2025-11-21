ORF-Schock: Pariasek fehlt bei Heimrennen

Ski-Fans müssen ausgerechnet beim Heimrennen auf Rainer Pariasek verzichten.

Nach dem gewonnenen Machtkampf gegen Sportchef Aigelsreiter ist Kult-Moderator Rainer Pariasek wieder öfter im ORF zu sehen. So führte der 61-Jährige etwa Ende Oktober in gewohnter Manier durch den Weltcup-Auftakt in Sölden. Seither müssen Ski-Fans allerdings auf Pariasek verzichten.

Pariasek fehlt in Gurgl

Nachdem der Kult-Moderator schon nicht in Levi war, fehlt Pariasek nun auch bei den beiden Slaloms am Wochenende in Gurgl. Bei den beiden Heimrennen wird stattdessen Alina Zellhofer durch die Sendung führen. Beim Damen-Rennen wird übrigens Marlies Raich ihr Debüt als Co-Kommentatorin geben.

Der Grund für Pariaseks Abwesenheit dürfte daran liegen, dass der 61-Jährige zuletzt voll im Fußball-Einsatz war. Vergangene Woche moderierte er live aus Zypern, am Mittwoch führte er dann durch die Sondersendung „Fußball-WM 2026 – Wir kommen!“.

Dabei kam es auch zum legendären Versprecher „cwazy oida“, der derzeit im Netz viral geht.