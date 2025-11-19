Nach WM-Quali: Pariasek-Hammer im ORF

„WM 2026 – wir kommen“ Der ORF ändert kurzfristig sein Programm.

Ganz Österreich feiert unsere WM-Helden. Durch ein 1:1 gegen Bosnien konnte sich das ÖFB zum ersten Mal nach 28 Jahren wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren.

Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation ändert der ORF deshalb auch kurzfristig sein Programm und zeigt am Tag danach, am heutigen Mittwoch, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON mit der Sondersendung „Fußball-WM 2026 – Wir kommen!“, was seit dem Schlusspfiff im Ernst-Happel-Stadion passiert ist.

© GEPA

Rainer Pariasek begrüßt dazu im Studio u. a. ÖFB-Präsident Josef Pröll, Teamchef Ralf Rangnick (geplant) sowie Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck. Dabei werden auch Österreichs bisherige WM-Teilnahmen analysiert und noch einmal der erfolgreiche Weg durch die aktuelle WM-Qualifikation gezeigt.